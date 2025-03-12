Российские военные освободили Новомарково и Днепроэнергию в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили Новомарково и Днепроэнергию в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

Село Новомарково взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий. Населенный пункт Днепроэнергия освободили подразделения группировки войск "Восток", рассказали в оборонном ведомстве.

Днем 12 марта ВС РФ освободили в Курской области пять населенных пунктов – Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Освобождением территорий занимались подразделения группировки войск "Север".

Накануне российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов в регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что армия России успешно продвигается в Курской области и показывает хорошую динамику. По его словам, военнослужащие освобождают районы, которые находились под контролем боевиков.