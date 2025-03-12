12 марта, 13:56Политика
Российские военные освободили Новомарково и Днепроэнергию в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные освободили Новомарково и Днепроэнергию в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.
Село Новомарково взяли под контроль подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий. Населенный пункт Днепроэнергия освободили подразделения группировки войск "Восток", рассказали в оборонном ведомстве.
Днем 12 марта ВС РФ освободили в Курской области пять населенных пунктов – Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный. Освобождением территорий занимались подразделения группировки войск "Север".
Накануне российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов в регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что армия России успешно продвигается в Курской области и показывает хорошую динамику. По его словам, военнослужащие освобождают районы, которые находились под контролем боевиков.
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