Ушаков не исключил, что Уиткофф встретится с Путиным

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Прибывший в Москву спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может встретиться с Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в ходе разговора, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале репортера.

Ушаков добавил, что спецпосланник президента США проведет встречи с российскими представителями "очень высокого ранга".

Ранее в Белом доме заявляли, что Уиткофф отправился в Москву, чтобы призвать Россию стать участником мирных переговоров. Как там отмечали, установление режима прекращения огня на Украине находится в "пределах досягаемости".

Делегации США и Украины провели переговоры в Джидде 11 марта, по итогам которых Киев выразил готовность принять предложение Вашингтона о 30-дневном режиме прекращения огня.

