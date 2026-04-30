Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 08:25

Около 1,4 тысячи пар поженятся в Москве в майские праздники

Около 1,4 тысячи пар планируют сыграть свадьбу в Москве с 1 по 11 мая. Об этом рассказала начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"Некоторые пары специально выбирают праздничные и предпраздничные дни для регистрации брака. Самой популярной датой стало 5 мая, в этот день более 370 пар планируют зарегистрировать брак", – цитирует ее Агентство "Москва".

В прошлом году особой популярностью пользовалось также 5 мая. Кроме того, пары заключали брак 2 и 8 мая (260 и 210 семей).

Наибольшее число заявлений получили Дворцы бракосочетания № 1 и 4 и Дворец бракосочетания на ВДНХ. Самыми востребованными выездными площадками стали библиотека-читальня имени Пушкина, Оперный дом музея-заповедника "Царицыно" и башня "Око".

Торжественные церемонии проводят в столице на более чем 60 площадках. В их число входят дворцы бракосочетания, музеи, станция метро "Маяковская", усадьбы и рестораны.

В 2026 году свыше 80% заявлений на регистрацию брака в Москве были поданы через онлайн-сервисы. С момента запуска платформы "Наша свадьба" москвичи воспользовались ей более 1,6 миллиона раз. Высокий интерес к платформе подтверждает востребованность современного формата выбора площадки. Для пользователей особенно важно иметь возможность быстро принять решение и оформить все дистанционно.

