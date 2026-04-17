17 апреля, 15:20

Общество

Церемонии бракосочетания впервые состоялись в столичном Музее шахмат

Фото: ТАСС/Imaginechina/Sipa USA

Церемонии бракосочетания впервые провели в Музее шахмат на Гоголевском бульваре в Москве. Там 17 апреля прошли четыре свадьбы, сообщает ТАСС.

"Пары, которые сегодня заключили брак, так или иначе связаны с шахматами или Гоголевским бульваром", – отметил замначальника столичного управления ЗАГС Юрий Бутов.

Молодых пар поздравил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, подарив им шахматы. Он подчеркнул, что теперь молодожены будут всегда все делать вместе.

Церемонии бракосочетания проходят в столице более чем на 60 площадках. В их число входят дворцы бракосочетания, музеи, станция метро "Маяковская", усадьбы и рестораны.

В ЗАГСы Москвы уже поступило около 40 тысяч заявлений на регистрацию брака в период с мая по сентябрь 2026 года. Самым популярным месяцем стал июнь – его выбрали более 12 тысяч пар благодаря большому количеству красивых дат. Самая востребованная дата – 26 июня, в этот день будет создано около 1,8 тысячи семей.

Россияне переходят на свадьбы в формате "просто расписаться"

обществогород

