17 апреля, 17:38 (обновлено 17.04.2026 20:41)

ФАС выдала предупреждения Wildberries и Ozon за введение покупателей в заблуждение

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение маркетплейсам Wildberries и Ozon за навязывание невыгодных условий продавцам и введение в заблуждение покупателей, сообщила пресс-служба ФАС.

"Площадки меняют тарифы на логистику и возврат уже после приeмки товаров на складе, а стоимость перевозки привязывают к цене товара, а не к себестоимости соответствующих услуг. В результате продавцы не имеют возможности корректно планировать свою хозяйственную деятельность", – указано в сообщении.

Помимо этого, Ozon ввeл платную услугу – знак на карточке товара "оригинал". В результате у покупателей создается впечатление, что товар прошел проверку подлинности, хотя на самом деле такая маркировка не гарантирует достоверность сведений о товаре.

В ведомстве добавили, что компании должны отказаться от действий, которые приводят к ограничению конкуренции, необоснованным затратам продавцов или вводят в заблуждение потребителей. Изменения также должны быть внесены в публичную оферту. Это необходимо сделать до 15 мая, иначе ФАС России возбудит антимонопольное дело.

В настоящее время в рамках рекомендаций по итогам экспертного совета прорабатывается вопрос комиссий для продавцов и инвестирования в цены, подчеркнули в ведомстве.

В Wildberries уже прокомментировали предупреждение ФАС, подчеркнув, что компания находится в диалоге со службой и стабильно следует рекомендациям регулятора.

"Компания изучит предупреждение, как только оно поступит в наш адрес", – цитирует представителей Wildberries РИА Новости.

Ранее компания "М.Видео" отправила в ФАС заявление с просьбой дать правовую оценку действиям маркетплейса Wildberries после одностороннего отключения продавца от инструмента "Скидка WB".

Как рассказали в компании, отключение привело к снижению объема заказов и изменению конкурентных позиций. Суть претензии заключается в том, что маркетплейс, сохранив скидку для других продавцов таких же товаров, фактически перестал соинвестировать в ценообразование товаров "М.Видео".

