17 апреля, 16:18

Политика

В ЕК заявили, что "не видят" ударов по России из воздушного пространства ЕС

Еврокомиссия утверждает, что якобы "не видит" доказательств ударов с использованием украинских БПЛА через воздушное пространство государств Евросоюза, заявила официальный представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

По ее словам, ЕК видела заявления, в которых страны ЕС отвергли эти обвинения.

"Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим", – сказала она.

Ранее помощник президента РФ Николай Патрушев обвинил страны НАТО в том, что они приняли участие в атаках на Россию, так как позволили пролететь украинским беспилотникам. Он уточнил, что свое воздушное пространство предоставили Финляндия и страны Прибалтики, из-за чего были атакованы российские порты на Балтике.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, говоря об ударах украинских беспилотников, предупредил Финляндию и страны Прибалтики, что Россия имеет право на самооборону. Он отметил, что в результате атак страдают мирные жители, и подчеркнул, что такие инциденты могут происходить только в двух случаях: либо системы ПВО Запада неэффективны, либо эти страны сами предоставляют Киеву свое воздушное пространство.

