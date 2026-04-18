Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 12:22

Мэр Москвы

Сергей Собянин: Москва развивает комплексную систему поддержки инициатив НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В четверг и пятницу, 16 и 17 апреля, в столице проходил Московский форум НКО, приуроченный ко Дню мецената и благотворителя. Об этом Сергей Собянин рассказал на странице в МАХ.

Мероприятие собрало руководителей и сотрудников некоммерческих организаций, представителей органов власти, а также общественных палат из регионов. За два дня все они посетили более 15 сессий, панельных дискуссий и практических практикумов.

Основные темы обсуждений, по словам мэра, касались повышения эффективности работы НКО, развития кадрового потенциала, внедрения современных сервисов и механизмов для системной работы, а также привлечения бизнеса к социальным инициативам.

Участники форума предоставили возможность пообщаться с экспертами, ознакомиться со столичной инфраструктурой поддержки НКО и найти партнеров для новых проектов.

"Москва – лидер рейтинга "Регион-НКО". Город активно развивает комплексную экосистему поддержки инициатив НКО: сеть коворкинг-центров, конкурс грантов мэра Москвы, конкурс грантов и первый в России социальный маркетплейс "Москва – добрый город", благотворительный сервис на портале mos.ru, отбор НКО для предоставления городских помещений в безвозмездное пользование", – обратил внимание градоначальник.

Данная система уже успешно внедряется в других регионах страны. Например, в Новосибирской области начал свою работу региональный Дом общественных организаций, который был открыт по модели коворкинг-центров Москвы.

"Будем и дальше поддерживать некоммерческие организации – интересных, активных и отзывчивых людей, чьи добрые дела так необходимы жителям столицы", – заключил Собянин.

Ранее мэр объявил о начале приема заявок на конкурс "Московские мастера" для сотрудников столичных некоммерческих организаций. Участвовать могут работники социально ориентированных НКО старше 18 лет, которые имеют регистрацию и работают в столице.

Всех участников ждут четыре этапа, за которые они получат баллы. Победителей определят 30 июня. Сотрудник, занявший первое место, получит 150 тысяч рублей, второе – 100 тысяч, третье – 65 тысяч.

НКО в Москве помогают детям, многодетным семьям и людям с особенностями здоровья

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика