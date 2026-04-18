Сергей Собянин: Москва развивает комплексную систему поддержки инициатив НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В четверг и пятницу, 16 и 17 апреля, в столице проходил Московский форум НКО, приуроченный ко Дню мецената и благотворителя. Об этом Сергей Собянин рассказал на странице в МАХ.

Мероприятие собрало руководителей и сотрудников некоммерческих организаций, представителей органов власти, а также общественных палат из регионов. За два дня все они посетили более 15 сессий, панельных дискуссий и практических практикумов.

Основные темы обсуждений, по словам мэра, касались повышения эффективности работы НКО, развития кадрового потенциала, внедрения современных сервисов и механизмов для системной работы, а также привлечения бизнеса к социальным инициативам.

Участники форума предоставили возможность пообщаться с экспертами, ознакомиться со столичной инфраструктурой поддержки НКО и найти партнеров для новых проектов.

"Москва – лидер рейтинга "Регион-НКО". Город активно развивает комплексную экосистему поддержки инициатив НКО: сеть коворкинг-центров, конкурс грантов мэра Москвы, конкурс грантов и первый в России социальный маркетплейс "Москва – добрый город", благотворительный сервис на портале mos.ru, отбор НКО для предоставления городских помещений в безвозмездное пользование", – обратил внимание градоначальник.

Данная система уже успешно внедряется в других регионах страны. Например, в Новосибирской области начал свою работу региональный Дом общественных организаций, который был открыт по модели коворкинг-центров Москвы.

"Будем и дальше поддерживать некоммерческие организации – интересных, активных и отзывчивых людей, чьи добрые дела так необходимы жителям столицы", – заключил Собянин.

Ранее мэр объявил о начале приема заявок на конкурс "Московские мастера" для сотрудников столичных некоммерческих организаций. Участвовать могут работники социально ориентированных НКО старше 18 лет, которые имеют регистрацию и работают в столице.

Всех участников ждут четыре этапа, за которые они получат баллы. Победителей определят 30 июня. Сотрудник, занявший первое место, получит 150 тысяч рублей, второе – 100 тысяч, третье – 65 тысяч.