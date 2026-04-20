20 апреля, 21:29

Экономика

Путин ввел в России эксперимент по отсрочке уплаты НДС для импортеров

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о проведении эксперимента по предоставлению отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе товаров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Пилотный проект будет действовать до 30 июня 2027 года. Отсрочка предоставляется на срок до 3 месяцев с даты выпуска товаров. Проценты за это время взиматься не будут.

Участвовать в эксперименте могут компании из реестра уполномоченных экономических операторов, а также системообразующие организации российской экономики, в отношении которых принято решение о такой отсрочке.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников предложил законодательно закрепить возможность параллельного импорта на постоянной основе, даже если санкции против страны будут отменены.

Тем не менее некоторые эксперты считают, что этот вопрос пока неактуален, особенно в условиях продолжающихся и ужесточающихся санкций.

