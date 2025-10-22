Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 18:55

Экономика

Минфин РФ счел нецелесообразным ежегодно менять НДФЛ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Менять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) каждый год нецелесообразно. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов на выступлении в Госдуме.

"Мы имеем другие инструменты для налогообложения, так называемый налог на роскошь, для людей с большими имущественными комплексами и активами", – цитирует министра ТАСС.

Ранее Силуанов не исключил, что ведомство может вернуться к пересмотру ставки налога на роскошь. Он уточнил, что это направление "возможно к проработке", однако не в этом финансовом году. Также он подчеркнул, что в следующем году "было бы неправильно" повышать НДФЛ.

Кроме того, Минфин предложил повысить общую ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%, а полученные средства направить на оборону и безопасность страны. Однако эксперт Андрей Бархота пояснил, что повышение НДС автоматически увеличит розничные цены и негативно отразится на инфляции.

Размеры социальных налоговых вычетов увеличили на 50% для москвичей

Читайте также


экономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика