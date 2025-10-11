Форма поиска по сайту

11 октября, 08:39

Политика
СФ предложил увеличить не облагаемую налогом материальную помощь от работодателя

В РФ могут увеличить не облагаемую налогом материальную помощь от работодателя

Фото: depositphotos/zaktatyana

В Совфеде предложили увеличить с 4 до 80 тысяч рублей помощь от работодателя, не облагаемую налогами и страховыми взносами. С соответствующей инициативой выступил сенатор Айрат Гибатдинов, передает РИА Новости.

"В указанные доходы, в том числе, входит сумма материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту", – говорится в пояснительной записке.

Как отметил Гибатдинов, сумма увеличивалась лишь в 2005 году, когда МРОТ составлял 800 рублей. При этом с 1 января 2026 года она будет составлять лишь 15% МРОТ. Положениями проекта предлагается увеличить указанную сумму до 3 МРОТ.

Ранее в Госдуме предложили закрепить в России ежегодную индексацию зарплат, которая бы охватывала все сферы. Как подчеркнул председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, зарплата у работника должна расти ежегодно, вне зависимости от того, где он работает.

По мнению депутата, индексацию следовало бы проводить каждый год не раньше 1 февраля.

