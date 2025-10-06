HR-эксперт Королева назвала сферы, где чаще всего выплачивают 13-ю зарплату

В России нет возможности законодательно закрепить обязанность выплачивать 13-ю зарплату, отметили в Госдуме. Так ли это и кто может рассчитывать на дополнительные деньги в конце года, расскажет Москва 24.

"Определенная нагрузка"

Введение обязательной 13-й зарплаты может привести к сокращению месячных окладов. Таким мнением в разговоре с ТАСС поделился председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Если норма будет обязательной в Трудовом кодексе, то она будет распространяться на всех работодателей – и государственные структуры, и структуры с госучастием, и муниципальные структуры, и коммерческие организации, и некоммерческие, например ветеранские организации или общество зоозащитников, или общество инвалидов", – напомнил парламентарий.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов И насколько они смогут обеспечить выполнение такого жесткого требования законодательства, если им сказать, чтобы в обязательном порядке была выплачена 13-я зарплата всем своим сотрудникам? Конечно, это будет определенная нагрузка.

По его словам, вместо введения обязательной дополнительной выплаты нужно добиваться постоянного повышения самих зарплат.

Одновременно с этим Нилов напомнил, что во многих компаниях уже есть практика 13-й зарплаты или новогодней премии, размер которой может превышать обычный оклад. Особенно это актуально для бюджетной сферы, "где сегодня дефицит кадров и уровень зарплат очень невысокий", отметил депутат.

Инициативы закрепить 13-ю зарплату звучали в России не раз. К примеру, с подобным предложением ранее выступал депутат Госдумы Сергей Миронов. Он подчеркивал, что решение о таких выплатах каждая компания принимает самостоятельно и многие из них отказываются от дополнительного вознаграждения сотрудников по итогам года.

В ответ на предложение Миронова член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила Москве 24, что его идея нереализуема.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Мы не можем навязывать определенные условия для работы компаниям, которые управляются не государством, не являются бюджетными. Поэтому, на мой взгляд, эта норма явно носит избыточный характер.

Она также отметила, что полномочия государства в этом вопросе ограничены только установкой минимального размера оплаты труда (МРОТ), норм рабочего времени и условий труда.

Куда идти за премией?

Даже в советское время 13-я зарплата выплачивалась сотрудникам только успешно работающих предприятий. Там же, где прибыли мало или даже приходилось прибегать к дотациям, ничего подобного не было. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

"Закреплять эту норму законодательно на сегодняшний день невозможно, поскольку порядка 30% промышленных предприятий являются убыточными. Если мы законом утвердим 13-ю зарплату, ситуация еще более усугубится – брать деньги будет просто неоткуда, ведь с убытков премия не платится", – подчеркнул депутат.





Николай Арефьев первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Когда предприятие имеет достаточную прибыль, то ее направляют, с одной стороны, на дивиденды, если это акционерное общество, а с другой – совет директоров может решить направить ее на 13-ю зарплату.

Также 13-ю зарплату могут выплатить при значительном перевыполнении плана, обратил внимание Арефьев.

"Когда с ростом объемов производства увеличивается и фонд оплаты труда, с него уже можно выплачивать дополнительную зарплату, если он не израсходован в течение года. Поэтому вопрос нужно отдать на откуп самим предприятиям", – объяснил депутат.

Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева объяснила, что обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату невозможно.

"Объясняется это тем, что по своей сути она является премиальной выплатой. А таковые могут предоставляться по решению руководства при условии достижения тех показателей и критериев, которые прописаны в локальных нормативных актах", – сказала она в беседе с Москвой 24.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Иными словами, для начисления 13-й зарплаты работодатель должен предусмотреть саму возможность такой выплаты в своих внутренних документах и прописать критерии, при которых она полагается.

По словам HR-эксперта Александры Королевой, на сегодняшний день чаще всего такие выплаты встречаются в крупных корпорациях или госструктурах, где это зачастую закреплено в положениях об оплате труда. Как правило, они равны одному окладу, уточнила она Москве 24.

"В малом и среднем бизнесе это явление гораздо менее распространено. Там она обычно называется не 13-й зарплатой, а ежегодной премией, для выплаты которой существуют конкретные показатели", – рассказала эксперт Москве 24.





Александра Королева HR-эксперт Ежегодная премия может рассчитываться по-разному: например, в зависимости от стажа работы в компании или выполнения ключевых показателей, таких как годовой план по продажам, выручке или другим параметрам, специфичным для конкретного бизнеса.

Такая премия, как правило, распространяется на весь персонал компании, а не на отдельные категории сотрудников. Выборочная выплата премии только определенным специалистам может рассматриваться как нарушение трудового законодательства, заключила Королева.

