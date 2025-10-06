HR-эксперт Королева назвала сферы, где чаще всего выплачивают 13-ю зарплату

В России нет возможности законодательно закрепить обязанность выплачивать 13-ю зарплату, отметили в Госдуме. Так ли это и кто может рассчитывать на дополнительные деньги в конце года, расскажет Москва 24.
"Определенная нагрузка"
Введение обязательной 13-й зарплаты может привести к сокращению месячных окладов. Таким мнением в разговоре с ТАСС поделился председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Если норма будет обязательной в Трудовом кодексе, то она будет распространяться на всех работодателей – и государственные структуры, и структуры с госучастием, и муниципальные структуры, и коммерческие организации, и некоммерческие, например ветеранские организации или общество зоозащитников, или общество инвалидов", – напомнил парламентарий.
По его словам, вместо введения обязательной дополнительной выплаты нужно добиваться постоянного повышения самих зарплат.
Одновременно с этим Нилов напомнил, что во многих компаниях уже есть практика 13-й зарплаты или новогодней премии, размер которой может превышать обычный оклад. Особенно это актуально для бюджетной сферы, "где сегодня дефицит кадров и уровень зарплат очень невысокий", отметил депутат.
Инициативы закрепить 13-ю зарплату звучали в России не раз. К примеру, с подобным предложением ранее выступал депутат Госдумы Сергей Миронов. Он подчеркивал, что решение о таких выплатах каждая компания принимает самостоятельно и многие из них отказываются от дополнительного вознаграждения сотрудников по итогам года.
В ответ на предложение Миронова член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила Москве 24, что его идея нереализуема.
Она также отметила, что полномочия государства в этом вопросе ограничены только установкой минимального размера оплаты труда (МРОТ), норм рабочего времени и условий труда.
Куда идти за премией?
Даже в советское время 13-я зарплата выплачивалась сотрудникам только успешно работающих предприятий. Там же, где прибыли мало или даже приходилось прибегать к дотациям, ничего подобного не было. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
"Закреплять эту норму законодательно на сегодняшний день невозможно, поскольку порядка 30% промышленных предприятий являются убыточными. Если мы законом утвердим 13-ю зарплату, ситуация еще более усугубится – брать деньги будет просто неоткуда, ведь с убытков премия не платится", – подчеркнул депутат.
Также 13-ю зарплату могут выплатить при значительном перевыполнении плана, обратил внимание Арефьев.
"Когда с ростом объемов производства увеличивается и фонд оплаты труда, с него уже можно выплачивать дополнительную зарплату, если он не израсходован в течение года. Поэтому вопрос нужно отдать на откуп самим предприятиям", – объяснил депутат.
Эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева объяснила, что обязать работодателей выплачивать 13-ю зарплату невозможно.
"Объясняется это тем, что по своей сути она является премиальной выплатой. А таковые могут предоставляться по решению руководства при условии достижения тех показателей и критериев, которые прописаны в локальных нормативных актах", – сказала она в беседе с Москвой 24.
По словам HR-эксперта Александры Королевой, на сегодняшний день чаще всего такие выплаты встречаются в крупных корпорациях или госструктурах, где это зачастую закреплено в положениях об оплате труда. Как правило, они равны одному окладу, уточнила она Москве 24.
"В малом и среднем бизнесе это явление гораздо менее распространено. Там она обычно называется не 13-й зарплатой, а ежегодной премией, для выплаты которой существуют конкретные показатели", – рассказала эксперт Москве 24.
Такая премия, как правило, распространяется на весь персонал компании, а не на отдельные категории сотрудников. Выборочная выплата премии только определенным специалистам может рассматриваться как нарушение трудового законодательства, заключила Королева.