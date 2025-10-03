Экономист Масленников допустил рост цены на красную икру до 15 тыс руб за кг к концу года

В Госдуме опровергли слухи о подорожании сахара в России. Ранее СМИ сообщили, что продукт может взлететь в цене на 20%. Как изменятся цены на этот и другие товары до конца года, расскажет Москва 24.

Противоречивые прогнозы

Цены на сахар могут вырасти в России почти на 20% к Новому году – с 68 до 81 рубля за килограмм. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на опрошенных аграриев из наиболее урожайных регионов.

По их словам, в 2025 году было собрано на 25% меньше сахарной свеклы по сравнению с прошлогодними показателями. Проблемы начались в мае, когда заморозки уничтожили большую часть посадок, что потребовало пересева около 80% площадей. А когда корнеплоды должны были набирать массу, наступила засуха. В результате урожайность упала до 252 центнеров с гектара в среднем, утверждают эксперты.

Также они рассказали, что дополнительно на цену влияют проблемы с транспортировкой. Во время перевозки потерялось до 3% овощей. По совокупности всех факторов, отгрузки сахарной свеклы в среднем по стране снизились на 50%, а в Белгородской области – на 96%, сообщили СМИ.

Однако зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина заявила ТАСС, что никаких предпосылок для роста цен на сахар нет.





Юлия Оглоблина зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Цена на сахар останется прежней. На сегодняшний день стоимость сахара на внутреннем рынке даже ниже уровня прошлого года.

Также Оглоблина подчеркнула высокие показатели урожайности в 2025 году.

"С начала сезона убрано 45% от общей площади посевов сахарной свеклы, накопано на 8% больше свеклы – 20,5 миллионов тонн", – сказала депутат.

По ее словам, в переработке урожая задействованы 66 сахарных заводов, которые произвели 2 миллиона тонн продукта. Это на 110 тысяч тонн выше показателей 2024 года.

"С учетом ожидаемого урожая сахарной свеклы объем производства свекловичного сахара в текущем году ожидается на уровне 6,8 миллиона тонн, что на 300 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребности внутреннего рынка, а также экспорта сахара в страны ЕАЭС и СНГ", – заключила Оглоблина.

"Стабильная динамика"

Ситуация со стоимостью сахара является неоднозначной, поскольку мировые цены в сентябре снизились более чем на 20% год к году. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

"Высокий ожидаемый урожай сахаросодержащих культур в Бразилии, Индии и Таиланде создает стабильную динамику. Дефицит сахара из свеклы можно компенсировать импортом, хотя вопрос предпочтений потребителей к определенным видам этого продукта остается актуальным", – сказал он.

Касаемо цен на другие продукты, эксперт отметил тенденцию к увеличению цен на овощи.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий В конце сентября они начали дорожать, причем особенно резко выросли цены на помидоры. Это создает риски подорожания томатной пасты и консервированных томатов до 4–5% до конца года.

Кроме того, к зонам повышенного инфляционного риска относятся мясо и птица.

"В сентябре зафиксирован рост цен на курицу более чем на 1,5%, на говядину – на 1,07% и свинину – на 0,84%. Также яйца подорожали на 5% за месяц, а еще молоко с ежемесячным ростом цены – на 0,5–1%", – отметил Масленников.

Подорожать могут хлебобулочные и макаронные изделия, даже несмотря на приличный урожай зерновых на уровне 130 миллионов тонн, обратил внимание Масленников.

"Засуха в южных регионах России и на Дальнем Востоке может вызвать региональные подорожания из-за дефицита и логистических затрат", – объяснил специалист.





Никита Масленников экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Особые опасения связаны с новогодним столом: красная рыба и морепродукты могут повторить прошлогодний ценовой скачок из-за транспортных расходов. При этом отдельные прогнозы предполагают возможность роста цен на красную икру до 10–15 тысяч рублей за килограмм.

При этом в целом продуктовая инфляция будет умеренной. Более того, по гречке возможна стабилизация или даже некоторое снижение цен благодаря урожаю, покрывающему внутренние потребности, подчеркнул Масленников.

"Зерновой фактор может несколько снизить темпы роста цен на мясо птицы, однако общий тренд будет определяться ростом затрат на логистику и транспортировку", – заключил экономист.

Доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, в свою очередь, отметил в беседе с Москвой 24, что подорожание овощей, мясной и молочной продукции связано и с условиями ее хранения и производства.

"К концу года начнут дорожать овощи, поскольку сезон недорогих цен приходится на осенние месяцы. Также дальнейшее увеличение их стоимости связано с расходами на хранение продуктов и переходом с летних процессов производства на зимние, требующие отопления и электричества, которые не дешевеют", – объяснил эксперт.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Продолжится рост цен на мясо и молоко из-за перехода скота с летних пастбищ на зимнее кормление, которое всегда дороже. В первую очередь повышение цены скажется на говядине. Еще подорожают фрукты, поскольку также возрастут траты на их хранение.

Оснований для удешевления большинства продовольственных товаров пока не наблюдается, отметил Сафонов. Это связано с тем, что основные факторы подорожания сохраняются. Среди них – увеличение тарифов на коммунальные услуги и стоимости бензина, что закладывается в конечную цену товара, заключил экономист.

