30 сентября, 15:43

Экономика
Главная / Истории /

Эксперт Шапкин: акцизы приносят бюджету более триллиона рублей в год

Надбавка за градус: почему увеличатся акцизы на спиртное с 2026 года

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому акцизы на алкоголь увеличатся в 2026 году. Для чего это необходимо и как повлияет на стоимость спиртного, разбиралась Москва 24.

Станет выше

Фото: depositphotos/Professor25

Правительство России внесло в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс о поэтапном повышении акцизов на спиртное. Согласно документу, акциз на вина (кроме крепленых) и плодовую алкогольную продукцию в 2026 году планируется увеличить до 148 рублей за литр. В последующие несколько лет ставка продолжит расти: до 154 рублей в 2027-м и до 160 рублей в 2028-м.

Кроме того, акциз на игристые вина, включая российское шампанское, составит 160 рублей за литр. В 2027 году ожидается повышение до 166 рублей, а в 2028-м – до 173-х. Для крепленых вин в ближайшие три года значения будут установлены в размере 165, 172 и 179 рублей.

Что касается пива и напитков на его основе, для сортов крепостью от 0,5 до 8,6% акциз предлагается установить на уровне 33 рубля за литр в 2026 году с последующим увеличением до 34 – в 2027-м и 35 – в 2028-м. Для более крепкого пива ставки будут выше: 62, 64 и 67 рублей за литр соответственно. Для сидра, пуаре и медовухи – 33, 34 и 35.

Среди других изменений – повышение акциза для алкоголя крепостью выше 18%. В 2026 году он составит 824 рубля за литр, в 2027-м – 857, в 2028-м – 891 рубль. Налог на этиловый спирт в 2026 году планируется определить в размере 824 рублей за литр, в 2027 – 857 рублей, а в 2028 году – 891 рубль.

Что и как подорожает?

Фото: 123RF/aksakalko

Акцизный сбор – это вид налога, который устанавливается к цене конкретного товара, рассказал Москве 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"С каждого килограмма или литра продукта берется определенная твердая сумма", – пояснил эксперт.

Производитель закладывает сумму акциза в стоимость готового продукта для потребителя. Соответственно, увеличение акциза автоматически означает рост стоимости товаров.
Александр Сафонов
доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ

По мнению эксперта, рост акцизов связан с дефицитом бюджета РФ.

"Чтобы его покрыть, происходит в том числе рост налогов. В данном случае это увеличение акцизов. По сути дела, это налог на потребление", – подчеркнул Сафонов.

При этом акцизом облагаются "вредные привычки" – алкоголь и сигареты, добавил в беседе с Москвой 24 председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Кроме того, подобный налог собирается, например, с бензина и ювелирных изделий.

"Это приносит более триллиона рублей в год. Акциз необходим для пополнения консолидированного бюджета (бюджета всех уровней власти в стране. – Прим. ред.)", – пояснил эксперт.

Акцизы с пивоварен поступают в бюджет того региона, где расположено производство. Это же касается вина, коньяка и всех слабоалкогольных напитков (сидр, пуаре, медовуха), которые производятся в РФ. Акцизы на водку распределяются между региональным и федеральным бюджетами. А вот налог на любой напиток, который ввозится из-за рубежа, полностью поступает в федеральную казну.
Павел Шапкин
председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики

Шапкин отметил, что некоторые производители могут уменьшить наценку на товар, чтобы не повышать его стоимость после роста акцизов. Однако со временем это все равно произойдет из-за инфляции, добавил он.

"В то же время необходимо приобретать только маркированные товары и в лицензированных магазинах. Покупка алкоголя ниже минимально установленных цен и в не предназначенных для этого сервисах (например, через интернет), которые не имеют разрешения и лицензии, опасно. Это может привести к смертельным отравлениям", – предупредил Шапкин.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин, в свою очередь, рассказал "Коммерсанту", что с учетом увеличения акциза и НДС пивовары могут повысить цену на литр напитка примерно на 8 рублей. Бутылка водки же – на 30 рублей, добавил президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский. При этом, по его словам, реальная картина прояснится только в марте 2026-го, а пока производители будут наращивать производство вплоть до новогодних праздников. Кроме того, руководитель WineRetail Александр Ставцев в беседе с журналистами допустил, что бутылка вина в будущем вырастет в цене примерно на 70–100 рублей.

Старкина Маргарита

экономикаистории

