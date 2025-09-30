Эксперт Шапкин: акцизы приносят бюджету более триллиона рублей в год

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому акцизы на алкоголь увеличатся в 2026 году. Для чего это необходимо и как повлияет на стоимость спиртного, разбиралась Москва 24.

Станет выше

Правительство России внесло в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс о поэтапном повышении акцизов на спиртное. Согласно документу, акциз на вина (кроме крепленых) и плодовую алкогольную продукцию в 2026 году планируется увеличить до 148 рублей за литр. В последующие несколько лет ставка продолжит расти: до 154 рублей в 2027-м и до 160 рублей в 2028-м.

Кроме того, акциз на игристые вина, включая российское шампанское, составит 160 рублей за литр. В 2027 году ожидается повышение до 166 рублей, а в 2028-м – до 173-х. Для крепленых вин в ближайшие три года значения будут установлены в размере 165, 172 и 179 рублей.

Что касается пива и напитков на его основе, для сортов крепостью от 0,5 до 8,6% акциз предлагается установить на уровне 33 рубля за литр в 2026 году с последующим увеличением до 34 – в 2027-м и 35 – в 2028-м. Для более крепкого пива ставки будут выше: 62, 64 и 67 рублей за литр соответственно. Для сидра, пуаре и медовухи – 33, 34 и 35.

Среди других изменений – повышение акциза для алкоголя крепостью выше 18%. В 2026 году он составит 824 рубля за литр, в 2027-м – 857, в 2028-м – 891 рубль. Налог на этиловый спирт в 2026 году планируется определить в размере 824 рублей за литр, в 2027 – 857 рублей, а в 2028 году – 891 рубль.

Что и как подорожает?

Акцизный сбор – это вид налога, который устанавливается к цене конкретного товара, рассказал Москве 24 доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"С каждого килограмма или литра продукта берется определенная твердая сумма", – пояснил эксперт.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Производитель закладывает сумму акциза в стоимость готового продукта для потребителя. Соответственно, увеличение акциза автоматически означает рост стоимости товаров.

По мнению эксперта, рост акцизов связан с дефицитом бюджета РФ.

"Чтобы его покрыть, происходит в том числе рост налогов. В данном случае это увеличение акцизов. По сути дела, это налог на потребление", – подчеркнул Сафонов.

При этом акцизом облагаются "вредные привычки" – алкоголь и сигареты, добавил в беседе с Москвой 24 председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Кроме того, подобный налог собирается, например, с бензина и ювелирных изделий.

"Это приносит более триллиона рублей в год. Акциз необходим для пополнения консолидированного бюджета (бюджета всех уровней власти в стране. – Прим. ред.)", – пояснил эксперт.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Акцизы с пивоварен поступают в бюджет того региона, где расположено производство. Это же касается вина, коньяка и всех слабоалкогольных напитков (сидр, пуаре, медовуха), которые производятся в РФ. Акцизы на водку распределяются между региональным и федеральным бюджетами. А вот налог на любой напиток, который ввозится из-за рубежа, полностью поступает в федеральную казну.

Шапкин отметил, что некоторые производители могут уменьшить наценку на товар, чтобы не повышать его стоимость после роста акцизов. Однако со временем это все равно произойдет из-за инфляции, добавил он.

"В то же время необходимо приобретать только маркированные товары и в лицензированных магазинах. Покупка алкоголя ниже минимально установленных цен и в не предназначенных для этого сервисах (например, через интернет), которые не имеют разрешения и лицензии, опасно. Это может привести к смертельным отравлениям", – предупредил Шапкин.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин, в свою очередь, рассказал "Коммерсанту", что с учетом увеличения акциза и НДС пивовары могут повысить цену на литр напитка примерно на 8 рублей. Бутылка водки же – на 30 рублей, добавил президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский. При этом, по его словам, реальная картина прояснится только в марте 2026-го, а пока производители будут наращивать производство вплоть до новогодних праздников. Кроме того, руководитель WineRetail Александр Ставцев в беседе с журналистами допустил, что бутылка вина в будущем вырастет в цене примерно на 70–100 рублей.

