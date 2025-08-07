Что известно о массовом отравлении кустарной чачей на Кубани

Не менее 10 человек скончались от отравления кустарной чачей в Краснодарском крае, сообщило МВД. По данным СМИ, в напитке содержался смертельный яд – метанол. Можно ли от него спастись, разбиралась Москва 24.

Торговля смертью

Россияне массово отравились кустарной чачей, которая продавалась на рынке "Казачий" (известный еще как торговый комплекс "Баzар") на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае, сообщили в МВД. В причастности к его продаже подозревают двух жительниц Сочи: одной из них 30 лет, другой – 71.

Во время судебного заседания представитель Следственного комитета отметил, что из-за нелегального алкоголя погибли не менее 10 человек. Еще четверо находятся в тяжелом состоянии, уточнили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Обеих подозреваемых арестовали на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). При этом на суде 30-летняя подозреваемая сообщила, что осознает масштаб случившегося.





подозреваемая в сбыте чачи, из-за которой погибли не менее 10 человек Это было неумышленное преступление. Мы осознаем весь масштаб трагедии.

По данным СМИ, одними из пострадавших стали супруги из Комсомольска-на-Амуре. Близкие семьи рассказали журналистам, что чачу пара приобрела перед отъездом домой. Распить ее решили в поезде, после чего супругам стало плохо: женщина умерла практически сразу, а ее мужа успели привезти в больницу в Воронеже. Мужчина ослеп, у него отказали почки, после чего он впал в кому. Позже пострадавший скончался, несмотря на все попытки местных врачей спасти его. У пары остались два несовершеннолетних ребенка: одной девочке 13 лет, а другой – 4.

Также телеграм-канал Mash утверждает, что среди погибших есть семья из Подмосковья. По словам родственницы, после употребления чачи всем стало плохо на вторые сутки. Сначала они не могли стоять, потом говорить, а затем начали терять сознание. В итоге умерли муж собеседницы издания, а также ее мама и сестра. У всех в крови нашли метанол, рассказал источник.

Опасный яд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В случае отравления метанолом важно сразу же вызвать скорую помощь, рассказала Москве 24 врач-нарколог Любовь Шишенкова.





Любовь Шишенкова врач-нарколог Метанол – нейротоксический яд, и обычно отравление этим веществом заканчивается летально. Однако даже если пострадавшему удалось выжить после реанимационной помощи, впоследствии это приведет к инвалидизации, в частности к полной слепоте.

Также, по ее словам, первая помощь дома в данной ситуации навряд ли поможет.

"Это настолько серьезное отравление, что способы, по типу приема сорбентов и антидотов, не сработают. В таком случае надо обращаться только за реанимационной помощью", – обратила внимание специалист.

Эксперт подчеркнула, что яд отравляет организм почти моментально. При этом симптомы могут появиться не сразу, так как сперва метанол попадает в печень и преобразуется в метаболиты – формальдегид и муравьиную кислоту. Также вещества проходят через почки, после чего стремительно развивается почечная недостаточность.

Спирт разрушает органы, и только после этого возникают клинические симптомы, включая сильную боль в животе и даже судороги, предупредила Шишенкова.





Любовь Шишенкова врач-нарколог Тем не менее у некоторых симптомы могут развиться только на следующий день, так как доза метанола была, например, не такой большой. При этом любое количество метилового спирта может оказаться смертельным.

Чаще всего отравления метанолом происходят на фоне употребления алкоголя, сделанного на неофициальных производствах, рассказала Шишенкова. Проверенная же продукция реализуется через официальные магазины с лицензированными акцизными наклейками на бутылке.

Однако лучше не употреблять алкоголь вообще, так как он в целом негативно влияет на здоровье, заключила эксперт.

