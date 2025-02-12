Химик Ходос объяснил, как ртуть могла попасть в слойки в Москве

Двоих москвичей госпитализировали после перекуса слойками, предположительно, с ртутью. Пекарню, в которой они могли их купить, опечатал Роспотребнадзор. Что известно о происшествии и версии, как ядовитые металлы попали в еду, – в нашем материале.

Подозрительная начинка

Об отравлении двух москвичей, предположительно, ртутью после посещения пекарни "Мельница" в торговом центре на Симферопольском бульваре стало известно 11 февраля. Мужчины обратились за медицинской помощью после того, как съели слойки с "серебристыми шариками", похожими на тяжелые металлы, сообщили в столичном Депздраве.





из сообщения департамента здравоохранения Москвы Прибывшая бригада скорой помощи провела пострадавшим промывание желудка на месте. Для дальнейшего обследования и лечения оба пациента были доставлены в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, где медики выполнили необходимые исследования и процедуры: так называемый кишечный лаваж – полное промывание желудочно-кишечного тракта. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

Позднее столичный Роспотребнадзор обнаружил в заведении грубые нарушения, среди которых – отсутствие документов, подтверждающих качество сырья. Также специалисты выявили несоблюдение и отсутствие поточности технологических процессов. В ведомстве не исключили, что в продукцию могли попадать посторонние предметы и частицы.



Фото: Москва 24

Также из оборота пекарни изъяли 925 килограммов муки, теста и готовых изделий, а саму торговую точку закрыли и опечатали. В ближайшее время будет решен вопрос об административном приостановлении деятельности "Мельницы".

При этом ряд СМИ утверждали, что потерпевшие могли купить отравленные слойки в магазине "Дикси" – он находится по соседству с пекарней в том же торговом центре. Однако в разговоре с телеканалом Москва 24 директор по внешним коммуникациям торговой сети Антон Карпов эту информацию опроверг. По его словам, пострадавшие не заходили в этот магазин, что подтверждено записями камер наблюдения.

Следственный комитет инициировал процессуальную проверку, о результатах которой доложат главе ведомства Александру Бастрыкину.



По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ртуть входит в десятку химических веществ, представляющих наибольшую опасность для здоровья населения. Причем вред может нанести даже малая доза металла: попадая в организм, он токсически воздействует на нервную, пищеварительную и иммунную системы. Кроме того, речь идет о поражении легких, почек, кожных покровов и глаз. В то же время наибольшую опасность представляют именно пары ртути. Если металл попадает в пищу, он не принесет большого вреда.



Провокация?

Фото: Москва 24

По данным СМИ, один из двух отравившихся – 45-летний технолог. Вместе со своим 46-летним коллегой он проходил недельный курс повышения квалификации неподалеку от торгового центра, где расположена пекарня "Мельница". Несколько слоек мужчины взяли с собой в обеденный перерыв, рассказала супруга одного из них.

Уже на улице пострадавшие ощутили сильное головокружение, удушье и металлический привкус во рту. При этом они успели предупредить о ситуации близких.





жена мужчины, отравившегося слойкой Я с мужем разговаривала минуту, когда его забирали в больницу. Он сказал, что увидел в слойке капли ртути. Врач сообщил, что супруг съел лишь треть слойки. На работе он с никакими токсическими материалами не взаимодействует, не говоря уже о ртути.

Однако владелец "Мельницы" Олег Янковский в беседе с телеканалом Москва 24 усомнился, что в случившемся есть вина его заведения.

"Пекарня у нас давно, она семейная, и мы сами не понимаем, что это такое. На видео с камер этих людей не нашли, смотрели следователи. Сейчас разбираемся. За качеством своей продукции мы следим очень строго", – пояснил он.



Фото: Москва 24

Предприниматель признался, что инцидент с отравлением мужчин стал для него шоком. При этом в ходе проверки Роспотребнадзора и МЧС в самом кафе следы токсичного металла не нашли, уточнил бизнесмен в беседе с RT.

Совладелица "Мельницы" Кристина и вовсе заявила телеканалу "360", что инцидент со слойками мог быть подстроен.





Кристина совладелица пекарни "Мельница" Это могла быть провокация, все возможно. <...> Думаю, мои сотрудники не могли бы такое совершить.

Между тем биохимик, ученый Александр Ходос в разговоре с "Известиями" не исключил попадания токсичного металла в начинку слоек. Специалист отметил, что технологи на производстве, скорее всего, использовали в работе с едой ртутные термометры. Сотрудники могли неаккуратно обращаться с приборами и не заметить, как ртуть затекла в продукцию, предположил специалист.

