В Сочи арестовали фигуранток дела об отравлении людей алкоголем

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края"

Адлерский районный суд Сочи арестовал до 4 октября двух местных жительниц по делу об отравлении людей алкоголем. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как следует из материалов дела, 30-летняя женщина вместе со своей 71-летней напарницей знала, что продает не отвечающий требованиям безопасности алкоголь. Продукция была изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и реализовывалась под видом "домашнего вина" и "чачи".

"В результате <…> 5 человек с токсическим отравлением были доставлены в больницу, где 1 человек скончался, а 4 находятся в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

При этом на заседании следователь заявил, что, предварительно, погибли не менее 10 человек.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в больнице после отравления скончались 3 человека. Она допускала, что жертв может быть больше. Алкоголь пострадавшие купили на местном рынке "Казачий". Сейчас продукция передана экспертам для проверки.

По подозрению в причастности к отравлению граждан были задержаны две жительницы Кубани. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".