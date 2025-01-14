Anadolu: 11 человек скончались в Стамбуле из-за отравления поддельным алкоголем

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В турецком Стамбуле 11 человек скончались из-за отравления поддельным алкоголем, сообщает госагентство Anadolu.

Как указано в публикации, в различные больницы города с жалобами после употребления контрафактного алкоголя обратились 38 человек, из них 26 иностранцев. За сутки из 38 госпитализированных 11 скончались.

Генконсульство Узбекистана указало, что среди жертв числятся пять граждан страны. Погибшие выпили поддельный продукт, купленный в районе Аксарай.

Отравившиеся алкоголем люди стали обращаться за помощью врачей в Стамбуле в конце ноября прошлого года, к началу 2025-го погибли как минимум 37 человек.

В общей сложности полицейские задержали 36 подозреваемых, которые могут быть причастны к производству и распространению поддельного спиртного, 14 из них арестованы. В рамках проверок специалисты конфисковали свыше 287 тонн контрафактного алкоголя, сообщали власти.

Ранее СМИ писали, что в городе Ванг-Вьенг, расположенном в Лаосе, шесть человек скончались от отравления некачественным алкоголем. Причиной стал метанол. По одной из версий произошедшего, гости отравились в баре, в котором проходила рекламная акция с бесплатным спиртным.