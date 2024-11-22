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22 ноября, 21:50

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Vientiane Times: в Лаосе шесть туристов погибли от отравления спиртным

Шесть туристов погибли от отравления спиртным в Лаосе – СМИ

Фото: 123RF/ammatar

В городе Ванг-Вьенг, расположенном в Лаосе, несколько человек скончались от отравления некачественным алкоголем. Причиной стал метанол, сообщает The Sun.

По информации ряда СМИ, в том числе Vientiane Times, погибли шесть человек.

Полиция начала расследование инцидента. По одной из версий, отравление гостей произошло в баре, где проходила рекламная акция с бесплатным алкоголем. Бармен заведения Тоан Ван Ванн утверждает, что алкоголь был куплен у официального поставщика. Всего угощение получили 100 человек.

По информации журналистов, местные правоохранительные органы ввели запрет на продажу алкогольных напитков в гостиницах и барах Ванг-Вьенга.

Среди жертв оказалась британский юрист Симона Уайт. Она работала в сфере интеллектуальной собственности и технологий в американской юридической компании Squire Patton Boggs в Лондоне. Кроме того, в результате отравления метанолом скончались 19-летняя девушка из Австралии, две 20-летние девушки из Дании и один американец.

Правительство Великобритании обратилось к своим гражданам через министерство иностранных дел с предостережением о поддельном алкоголе в одном из популярных туристических мест.

Ранее посетительницу бара "Руки Вверх" госпитализировали с алкогольным отравлением после того, как она на спор выпила чрезмерное количество алкоголя. 24-летняя Татьяна употребила 20 шотов с водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом, после чего потеряла сознание. Врачи скорой помощи более часа пытались помочь девушке, однако она впала в кому.

PR-директор сети "Руки Вверх Бар" Петро Шекшеев рассказал, что после случившегося руководство сети ввело ограничения по количеству алкоголя, наливаемого одному посетителю.

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