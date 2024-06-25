Госдума приняла в I чтении законопроект о госрегулировании оборота метанола

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании оборота метилового спирта (метанола) и содержащих метанол жидкостей в России, в том числе запрещающий их розничную продажу, передает РИА Новости.

Такая норма вводится с 1 марта 2025 года. К этой дате должен будет сформирован реестр, куда внесут все организации и индивидуальных предпринимателей, занимающихся оборотом подобных жидкостей, включая хранение, реализацию, перевозку и использование.

Орган, который будет уполномочен вести реестр, должен быть определен в правительстве РФ. При этом оборот метанола среди тех, кто не включен в реестр, будет запрещен. Также, если законодательную инициативу примут, будет запрещено продавать такую продукцию в розницу и пересылать ее в почтовых отравлениях.

При этом утилизация метанола и содержащих его жидкостей будет осуществляться производителями, также включенными в реестр.

Ранее первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин заявил, что метанол является смертельно опасным для человека и относится к ядам. По его словам, чтобы оградить людей от отравлений, в метанол можно добавлять специальный цветовой пигмент или неприятный запах, который бы вызывал рвоту.

