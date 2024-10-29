Посетительница бара в центре Москвы попала в больницу после 20 выпитых шотов

Фото: телеграм-канал Mash

Посетительницу бара "Руки Вверх" госпитализировали с алкогольным отравлением после того, как она на спор выпила чрезмерное количество алкоголя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на PR-директора сети "Руки Вверх Бар" Петро Шекшеева.

"Я могу подтвердить факт, что 27 октября на самом деле пришлось вызывать скорую помощь в "Руки Вверх Бар" на Тверской после того, как одна из гостей приняла избыточное количество алкоголя", – рассказал он.

Шекшеев подчеркнул, что после случившегося руководство сети ввело ограничения по количеству алкоголя, наливаемого одному посетителю.

По данным телеграм-канала Mash, 24-летняя Татьяна на спор выпила двадцать шотов с водкой, виски, ромом, текилой, самбукой и абсентом, после чего потеряла сознание. Приехавшие врачи скорой помощи более часа пытались помочь девушке, однако она впала в кому. Сейчас за ее жизнь борются в больнице. Отмечается, что бармен заведения не пытался остановить девушку, а, напротив, снимал происходящее на видео.

Ранее в баре в Нижнем Сусальном переулке 23-летняя москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных. Стараясь съесть как можно большее количество десертов на скорость, девушка подавилась и начала задыхаться. Посетители бара не смогли ей помочь, а приехавшие медики уже констатировали смерть.