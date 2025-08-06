06 августа, 17:46Происшествия
На Кубани задержаны продавщицы алкоголя, от которого умерли три человека
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
Две жительницы Краснодарского края задержаны по подозрению в причастности к отравлению граждан алкоголем. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
По ее словам, женщины продавали на местном рынке "Казачий" самодельный алкоголь. В результате несколько граждан были доставлены в больницу с признаками токсического воздействия после употребления этой продукции. Спустя время трое из них умерли.
Представитель МВД России предполагает, что жертв может быть больше, в том числе к ним могут быть отнесены туристы из разных регионов. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Полиция при поддержке Росгвардии уже провела рейды на рынке и изъяла продававшийся там алкоголь. Данная продукция передана экспертам для проверки. Сейчас устанавливаются производитель спиртного и иные лица, причастные к противоправной деятельности.
В МВД напомнили о недопустимости покупок и употребления алкоголя неизвестного происхождения.
Ранее 19 человек погибли от отравления поддельным алкоголем в турецком Стамбуле. По данным СМИ, всего госпитализировали 46 человек.
Генконсульство Узбекистана уточняло, что среди погибших были пять граждан страны, которые выпили некачественный алкоголь, купленный в районе Аксарай.
Турецкая полиция задержала 36 подозреваемых, которые могли быть причастны к производству и распространению контрафакта, 14 из них отправили под стражу.
