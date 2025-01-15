NTV: число жертв поддельного алкоголя в Стамбуле увеличилось до 19

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Число погибших от отравления поддельным алкоголем в Стамбуле увеличилось до 19, сообщает телеканал NTV.

По данным СМИ, всего госпитализировали 46 человек. Среди скончавшихся есть иностранцы.

Ранее генконсульство Узбекистана сообщило, что среди погибших есть пять граждан страны. Они выпили некачественный алкоголь, купленный в районе Аксарай.

Отравившиеся поддельным спиртным стали обращаться за медпомощью в Стамбуле в конце ноября 2024 года. К началу этого года от отравления погибли не меньше 37 человек.

Турецкая полиция задержала 36 подозреваемых, которые могут быть причастны к производству и распространению контрафакта, 14 из них находятся под стражей.