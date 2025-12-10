В Госдуме рассказали о повышении пенсионных надбавок с 2026 года

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Члены летных экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности получат перерасчет ежемесячной пенсионной надбавки четыре раза в течение 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

По его словам, корректировка будет производиться с первого февраля, первого мая, первого августа и первого ноября. Данная дополнительная выплата устанавливается в связи с особыми условиями труда этих категорий работников, которые характеризуются как вредные, опасные, напряженные и тяжелые.

Говырин уточнил, что размер надбавки является индивидуальным для каждого получателя и зависит от двух ключевых параметров: среднемесячного заработка пенсионера за период работы и специального стажа, дающего право на получение этой доплаты.

Ранее председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова рассказала, что уволившиеся в декабре пенсионеры вправе рассчитывать на получение заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, а также возможных премий и иных поощрений.

С ее слов, новогодние праздники не влияют на автоматический процесс перерасчета пенсии. Однако сроки выплат могут смещаться из-за выходных.