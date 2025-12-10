10 декабря, 03:55Общество
В Госдуме рассказали о повышении пенсионных надбавок с 2026 года
Фото: depositphotos/yli9445yli9445
Члены летных экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности получат перерасчет ежемесячной пенсионной надбавки четыре раза в течение 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.
По его словам, корректировка будет производиться с первого февраля, первого мая, первого августа и первого ноября. Данная дополнительная выплата устанавливается в связи с особыми условиями труда этих категорий работников, которые характеризуются как вредные, опасные, напряженные и тяжелые.
Говырин уточнил, что размер надбавки является индивидуальным для каждого получателя и зависит от двух ключевых параметров: среднемесячного заработка пенсионера за период работы и специального стажа, дающего право на получение этой доплаты.
Ранее председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова рассказала, что уволившиеся в декабре пенсионеры вправе рассчитывать на получение заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, а также возможных премий и иных поощрений.
С ее слов, новогодние праздники не влияют на автоматический процесс перерасчета пенсии. Однако сроки выплат могут смещаться из-за выходных.
