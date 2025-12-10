Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 03:55

Общество

В Госдуме рассказали о повышении пенсионных надбавок с 2026 года

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Члены летных экипажей самолетов гражданской авиации и работники угольной промышленности получат перерасчет ежемесячной пенсионной надбавки четыре раза в течение 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

По его словам, корректировка будет производиться с первого февраля, первого мая, первого августа и первого ноября. Данная дополнительная выплата устанавливается в связи с особыми условиями труда этих категорий работников, которые характеризуются как вредные, опасные, напряженные и тяжелые.

Говырин уточнил, что размер надбавки является индивидуальным для каждого получателя и зависит от двух ключевых параметров: среднемесячного заработка пенсионера за период работы и специального стажа, дающего право на получение этой доплаты.

Ранее председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), арбитражный управляющий Минюста Ольга Епифанова рассказала, что уволившиеся в декабре пенсионеры вправе рассчитывать на получение заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск, а также возможных премий и иных поощрений.

С ее слов, новогодние праздники не влияют на автоматический процесс перерасчета пенсии. Однако сроки выплат могут смещаться из-за выходных.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

Пострадает ли урожай 2026 года от дефицита осадков зимой?

Для опытных дачников бесснежная погода в начале зимы – это "не аномалия, а ценный подарок"

Эксперты уверены: посадки из-за отсутствия снега не пострадают

Читать
закрыть

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика