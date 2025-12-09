Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 21:05

Политика

Euroclear может потерять 16 млрд евро в случае изъятия активов РФ в ЕС

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Euroclear располагает активами в России на сумму 16 миллиардов евро, которые могут быть утрачены в случае конфискации замороженных средств Центробанка в Евросоюзе в рамках плана Еврокомиссии. Об этом заявил гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие в интервью Agence France-Presse.

По его словам, расценивание решения ЕС как конфискацию повлечет угрозу судебного преследования и изъятия активов как самого Euroclear, так и его клиентов, инвестирующих в России.

При этом предложения ЕК по гарантиям для Бельгии не устранили опасения Euroclear относительно финансовых рисков.

"Мы дали очень четко понять, что у нас еще остаются озабоченности", – подчеркнул Элие, пояснив, что план Еврокомиссии также не устраняет риски отсутствия ликвидности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Гендиректор депозитария предупредил, что текущие предложения могут быть восприняты международными инвесторами как сигнал о том, что Европа не является надежным местом для инвестиций. Это, в свою очередь, может привести к оттоку капиталов из региона.

Ранее сообщалось, что страны ЕС могут навсегда заблокировать российские активы. Утверждалось, что объединение нашло лазейку в договорах, согласно которой Брюсселю разрешено принимать меры без достижения единогласия в условиях "серьезных экономических потрясений". К таковым могут отнести якобы гибридные атаки России против Европы.

Однако Париж начал защищать замороженные активы Москвы от репарационного кредита для Киева. СМИ поясняли, что деньги находятся в частных банках, а Франция не хочет разглашения информации о вкладчиках.

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика