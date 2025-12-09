Euroclear может потерять 16 млрд евро в случае изъятия активов РФ в ЕС

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Euroclear располагает активами в России на сумму 16 миллиардов евро, которые могут быть утрачены в случае конфискации замороженных средств Центробанка в Евросоюзе в рамках плана Еврокомиссии. Об этом заявил гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие в интервью Agence France-Presse.

По его словам, расценивание решения ЕС как конфискацию повлечет угрозу судебного преследования и изъятия активов как самого Euroclear, так и его клиентов, инвестирующих в России.

При этом предложения ЕК по гарантиям для Бельгии не устранили опасения Euroclear относительно финансовых рисков.

"Мы дали очень четко понять, что у нас еще остаются озабоченности", – подчеркнул Элие, пояснив, что план Еврокомиссии также не устраняет риски отсутствия ликвидности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах.

Гендиректор депозитария предупредил, что текущие предложения могут быть восприняты международными инвесторами как сигнал о том, что Европа не является надежным местом для инвестиций. Это, в свою очередь, может привести к оттоку капиталов из региона.

Ранее сообщалось, что страны ЕС могут навсегда заблокировать российские активы. Утверждалось, что объединение нашло лазейку в договорах, согласно которой Брюсселю разрешено принимать меры без достижения единогласия в условиях "серьезных экономических потрясений". К таковым могут отнести якобы гибридные атаки России против Европы.

Однако Париж начал защищать замороженные активы Москвы от репарационного кредита для Киева. СМИ поясняли, что деньги находятся в частных банках, а Франция не хочет разглашения информации о вкладчиках.