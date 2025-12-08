FT: Франция начала защищать активы России от репарационного кредита для Украины

Фото: 123RF.com/abasler

Франция начала защищать замороженные российские активы от репарационного кредита для Украины, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Financial Times.

По данным СМИ, средства находятся в частных банках, а Париж не хочет разглашения данных вкладчиков. Франция удерживает деньги и отказывается передавать их Украине, указывая на конфиденциальность вопроса, указали журналисты.

При этом Париж настаивает, чтобы Брюссель изъял замороженные активы России, которые находятся в его банках. Тем не менее Бельгия отказывается от этого предложения, ссылаясь на последствия для Евросоюза, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что страны ЕС могут навсегда заблокировать российские активы, замороженные в Европе. Утверждается, что объединение нашло лазейку в договорах, согласно которой Брюсселю разрешено принимать меры без достижения единогласия в условиях "серьезных экономических потрясений". К таким потрясениям могут отнести якобы гибридные атаки России против Европы.