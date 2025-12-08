FT: Евросоюз может навсегда заморозить активы РФ

Фото: depositphotos/ginasanders

Страны Евросоюза могут навсегда заблокировать российские активы, замороженные в Европе, без принципа единогласия. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным журналистов, ЕС обнаружил лазейку в договорах сообщества, согласно которой Брюсселю разрешено принимать меры без достижения единогласия в условиях "серьезных экономических потрясений". К подобным потрясениям могут отнести якобы гибридные действия РФ против стран Евросоюза.

В статье отмечается, что до сих пор любая страна ЕС могла разрушить всю конструкцию антироссийских санкций Европы и обеспечить РФ доступ к ее резервам, поскольку ограничительные меры нужно было единогласно продлевать каждые полгода.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее назвал три условия использования замороженных российских активов для Украины. Первым условием является распределение всех рисков, вторым – защита ликвидности и рисков. Кроме того, необходимо организовать справедливое распределение доходов.

По информации СМИ, правительство Британии готово передать украинской стороне активы РФ в размере 8 миллиардов фунтов (10,6 миллиарда долларов). Однако Лондон пока не сформировал окончательный способ конфискации российских активов для их передачи Киеву.