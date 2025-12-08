Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:39

Политика
Главная / Новости /

FT: Евросоюз может навсегда заморозить активы РФ

Евросоюз может навсегда заморозить российские активы

Фото: depositphotos/ginasanders

Страны Евросоюза могут навсегда заблокировать российские активы, замороженные в Европе, без принципа единогласия. Об этом сообщает издание Financial Times.

По данным журналистов, ЕС обнаружил лазейку в договорах сообщества, согласно которой Брюсселю разрешено принимать меры без достижения единогласия в условиях "серьезных экономических потрясений". К подобным потрясениям могут отнести якобы гибридные действия РФ против стран Евросоюза.

В статье отмечается, что до сих пор любая страна ЕС могла разрушить всю конструкцию антироссийских санкций Европы и обеспечить РФ доступ к ее резервам, поскольку ограничительные меры нужно было единогласно продлевать каждые полгода.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее назвал три условия использования замороженных российских активов для Украины. Первым условием является распределение всех рисков, вторым – защита ликвидности и рисков. Кроме того, необходимо организовать справедливое распределение доходов.

По информации СМИ, правительство Британии готово передать украинской стороне активы РФ в размере 8 миллиардов фунтов (10,6 миллиарда долларов). Однако Лондон пока не сформировал окончательный способ конфискации российских активов для их передачи Киеву.

Новости мира: Виктор Орбан заявил о планах Европы начать войну с Россией через 5 лет

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика