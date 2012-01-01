Врач Булатова развеяла мифы о популярном препарате для похудения

Сегодня производят все больше препаратов, которые помогают справиться с простудой или, например, быстро похудеть. Однако, нужно ли их принимать на самом деле – сложный вопрос, породивший множество мифов. Подробнее об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ "ГП №2 ДЗМ"

Мадина Булатова в программе "Доктор 24".

Опасные заблуждения

Распространено мнение, что при ОРВИ нужно принимать антибиотики, чтобы не развилась пневмония. Однако это миф, рассказала Мадина Булатова.

Дело в том, что антибиотики направлены на борьбу с бактериями, а ОРВИ – это вирусная инфекция, то есть другое заболевание. Поэтому самостоятельно принимать антибактериальные препараты категорически нельзя. Их назначает только врач, если видит "наслоение" на ОРВИ бактериальной инфекции.



(микроорганизмы. – Прим. ред.) толстого кишечника. А чтобы иммунитет был хорошим, в органе должно было разнообразное количество бактерий. И если мы часто назначаем себе антибиотики, то подавляем свой же иммунитет и чаще болеем.

Мадина Булатова заведующая терапевтическим отделением ГБУЗ "ГП №2 ДЗМ" Антибиотики отрицательно воздействуют на микробиотутолстого кишечника. А чтобы иммунитет был хорошим, в органе должно было разнообразное количество бактерий. И если мы часто назначаем себе антибиотики, то подавляем свой же иммунитет и чаще болеем.

Кроме того, сегодня стали особенно популярны препараты с семаглутидом, так как вещество снижает вес. При этом многие уверены, что эффект остается навсегда. Однако препараты этой группы уменьшают массу тела только во время приема, отметила специалист.

Если врач назначил препарат для лечения высокой степени ожирения, в этот период важно изменить образ жизни, наладить питание, сон, водный баланс, а также заняться физической активностью. Это и поможет избежать набора веса после завершения курса.

"Семаглутид назначается строго по рекомендации врача и определенным показаниям. К сожалению, бывает так, что пациенты "выписывают" его себе сами. Иногда это делают люди без медицинского образования, например фитнес-тренеры. Однако с этим препаратом нужно быть очень осторожным", – объяснила врач.

Мнения подтвердились

Также существует мнение, что современные сорбенты справляются с отравлением эффективнее активированного угля, и это действительно так.

Активированный уголь – сорбент старого поколения. У него пористая структура, что при взаимодействии со слизистой ЖКТ может привести к микротравмам. Уголь хорошо впитывает токсические агенты, но вместе с ними еще витамины и микроэлементы, объяснила эксперт.

"Сорбенты последнего поколения действуют более "точечно" и выводят токсические элементы из организма", – отметила врач.

Не обошли спорные мнения и эффективность витамина С. Однако он действительно помогает при простуде: являясь сильным антиоксидантом, активизирует иммунитет при заболевании и ускоряет процесс восстановления.

Рекомендуемая дозировка витамина С – 1–2 тысячи миллиграммов, в зависимости от ситуации. Также его можно принимать при первых симптомах простуды, чтобы стимулировать иммунитет, заключила Булатова.

