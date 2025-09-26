Брат погибшего от отравления алкоголем в Ленобласти раскрыл подробности о продавце

19 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области. По данным следствия, смертельный напиток производила 60-летняя местная жительница, а продажами занимался ее 78-летний сообщник. Все подробности – в материале Москвы 24.

"Не мог встать"

26 сентября стало известно, что семь человек скончались и трое госпитализированы после употребления алкоголя в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позднее в пресс-службе регионального правительства уточнили, что в целом в сентябре от отравления суррогатным спиртным в Сланцевском районе скончались 19 человек. Причиной смерти стал метанол.

СМИ сообщили, что производством напитка занималась 60-летняя Ольга Степанова – сотрудница местного детского сада. В реализации товара педагогу помогал 78-летний Николай Бойцов: алкоголь он разливал в пустую тару из-под водки.

Ряд изданий также отмечали, что канистры, сырье и посуда для розлива якобы хранились на грязном чердаке частного дома. Условия хранения также показаны на кадрах региональной прокуратуры.

Напиток продавали жителям деревни Гостицы. По информации телеграм-канала SHOT, за 0,5 л самогона клиенты отдавали 100 рублей.

О первом случае отравления стало известно вечером 24 сентября: 54-летний Юрий был доставлен в Сланцевскую районную больницу. Как пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на слова его супруги, мужчина с трудом приполз домой на коленях.





супруга погибшего Юрия Не мог встать и нормально говорить. Сказал: "Походу, я умираю".

Чуть позже поступило сообщение о смерти 69-летнего местного жителя Бориса. По данным СМИ, мужчина скончался дома.



В четверг, 25 сентября, были зафиксированы еще несколько случаев. Троих покупателей доставили в больницу, в том числе и жену Николая Бойцова – Галину.

"75-летняя женщина попробовала товар мужа и попала в больницу в крайне тяжелом состоянии", – отметил SHOT.

26 сентября официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что 60-летняя женщина и ее подельник задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.





Ирина Волк официальный представитель МВД Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ. Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

От отравления алкоголем в Ленобласти за сентябрь погибли 19 человек

По данным ТАСС, Николай Бойцов продавал алкоголь более 15 лет. Как рассказал брат одного из погибших в результате отравления, торговая точка была на слуху у местных.

"Магазины были закрыты, алкоголь не продавался. Видимо, захотелось добавочки, и пошел купил на "точке". На квартире просто продавали, давно – больше 15 лет. Сам не покупал, но знал, у нас в Сланцах много таких. Если у нас цены поднялись, после 22:00 запретили продавать алкоголь, то такие продавцы всегда будут", – сказал он.

Мужчина также подчеркнул, что слышал и о других случаях отравления спиртным, когда люди теряли зрение или у них отказывали ноги.

Кроме того, из картотеки на сайте Сланцевского городского суда известно, что тезка Николая Бойцова в 2020-м привлекался к ответственности по административной статье о незаконной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Мужчина получил 2 тысячи рублей штрафа.

Только реанимация

Это не первый случай отравления суррогатным алкоголем в России за последние несколько месяцев. Например, в конце лета в Нижегородской области из-за этого погибли пять человек, о чем сообщал местный СК. Четверо из них – трое мужчин и женщина – скончались в больнице, еще один мужчина умер дома.

Незадолго до этого, в начале августа россияне массово отравились чачей на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае. Тогда из-за нелегального алкоголя погибли не менее 10 человек. Все они покупали спиртное на местном рынке. При этом продавцы были в курсе, что товар не соответствует требованиям безопасности. Позже одна из них сообщила, что осознает масштаб случившегося.





подозреваемая в сбыте чачи Это было неумышленное преступление.

Одна из самых громких трагедий произошла в 2023 году: массовые отравления были зафиксированы в Самарской, Ульяновской, Курганской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии после употребления жителями алкогольного напитка бренда "Мистер Сидр". Тогда пострадали 97 человек, 31 из них скончался. В сентябре 2025 года суд приговорил двоих его производителей к 8 и 9 годам колонии.

По словам врача-нарколога Любови Шишенковой, единственное правильное действие в случае отравления метанолом – немедленно вызвать скорую помощь.

"Метанол – нейротоксический яд, и обычно отравление этим веществом заканчивается летально. Однако, даже если пострадавшему удалось выжить после реанимационной помощи, впоследствии это приведет к инвалидизации, в частности к полной слепоте", – сказала она Москве 24.

Специалист пояснила, что домашние методы первой помощи в этом случае неэффективны из-за тяжести отравления.





Любовь Шишенкова врач-нарколог Это настолько серьезное отравление, что способы по типу приема сорбентов и антидотов не сработают. В таком случае надо обращаться только за реанимационной помощью.

По словам Шишенковой, яд начинает отравлять организм почти мгновенно. Сложность ситуации в том, что симптомы могут проявиться не сразу, поскольку метанол сначала перерабатывается печенью в крайне токсичные формальдегид и муравьиную кислоту, поражая почки и вызывая стремительное развитие почечной недостаточности. Когда разрушительное воздействие на органы достигает пика, возникают клинические симптомы: сильнейшая боль в животе и судороги.

"Тем не менее у некоторых симптомы могут развиться только на следующий день, так как доза метанола была, например, не такой большой. При этом любое количество метилового спирта может оказаться смертельным", – сказала она.

Врач отметила, что отравления метанолом происходят при употреблении алкоголя с нелегальных производств. Минимизировать риски можно, покупая только проверенную продукцию в официальных магазинах с акцизными марками. Однако самый надежный способ обезопасить себя – полностью отказаться от употребления алкоголя, заключила Шишенкова.