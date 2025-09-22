Суд приговорил производителей напитка "Мистер сидр" к 8 и 9 годам колонии

Фото: телеграм-канал "112"

Красноглинский районный суд Самары приговорил производителей напитка "Мистер сидр", Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова, к 8 и 9 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

"Гусейнова и Айрапетяна признать виновными в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ", – сказала судья.

Суд постановил назначить Гусейнову наказание в виде 9 лет колонии общего режима, а Айрапетяну – 8 лет в колонии общего режима.

По данным следствия, Гусейнов и Айрапетян организовали в Самаре производство сидра. Для сокращения расходов и затрат соучастники добавляли в растворимый сок этиловый спирт.

Для этого Айрапетян приобрел у Алексея и Дмитрия Егоровых, а также Ивана Гребенкина около 4 тысяч литров спирта, украденного со склада МВД России по Самарской области. При этом документы, подтверждающие легальность его происхождения, отсутствовали.

По словам фигурантов, они якобы не знали о том, что спирт является метиловым, экспертизу не проводили. Гусейнов рассказал, что "проверял спирт народными способами".

Таким образом, было приготовлено около 48 тысяч литров сидра под торговыми названиями "Мистер сидр" и "Лето сидр". Напиток разливали в тару с этикетками, где была информация о натуральном составе продукта. В результате погибли 50 человек, еще 66 получили отравления.

Ситуация с отравлением произошла в июне 2023 года. Массовые отравления зафиксировали в Самарской, Ульяновской, Курганской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Роспотребнадзор изъял из оборота 71,4 тысячи литров алкогольного напитка по всей территории страны. Позже Гусейнову и Айрапетяну предъявили обвинения. Они частично признали вину, однако не согласились с тем, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.

Также в рамках дела были арестованы несколько фигурантов, обвиняемых в хищении метилового спирта со склада МВД, который позже поставлялся для производства сидра.