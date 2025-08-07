Врач Шишенкова: в случае отравления метанолом ситуация развивается моментально

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В случае отравления метанолом ситуация развивается моментально. У человека появляются судороги и сильная боль в животе, рассказала Москве 24 врач-нарколог Любовь Шишенкова.

По ее словам, отравление происходит сразу, однако симптомы могут появиться только через некоторое время. Например, у некоторых людей они могут возникнуть только на следующий день в зависимости от дозы попавшего в организм метанола.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в крови у погибших от употребления некачественной чачи в Сочи был обнаружен метанол. При этом людям стало плохо спустя сутки.

"При отравлении метанолом нужно срочно вызвать скорую помощь. Он очень опасен и часто приводит к летальному исходу. Если человеку удалось выжить, он часто страдает от инвалидизации, в частности полной слепоты", – подчеркнула Шишенкова.

Эксперт пояснила, что метанол сперва поражает печень, после прохождения через которую в метиловом спирте образуются опасные метаболиты – формальдегид и муравьиная кислота. Кроме того, у человека страдают почки, из-за чего возникает почечная недостаточность. Уже после этого начинают проявляться клинические симптомы.

"Отравление метиловым спиртом – это не новое явление. "Левые" производства, поставки в магазины с поддельными акцизами. Поэтому нужно покупать продукцию только в проверенных магазинах, только с лицензированными акцизными наклейками. Более того, лучше не пить вообще, так как это негативно влияет на здоровье", – напомнила Шишенкова.

Она добавила, что смертельной для человека дозой метанола может быть любая, так как у всех разные физиологические особенности. В случае отравления поможет только реанимационная помощь.

Ранее стало известно, что несколько человек в Сочи отравились алкоголем, купленным на местном рынке "Казачий". По подозрению в причастности к его продаже были задержаны две жительницы Кубани, возбуждено уголовное дело. Суд арестовал женщин до 4 октября.

По последним данным, из-за употребления нелегального алкоголя погибли не менее 10 человек. Еще четверо остаются в тяжелом состоянии.