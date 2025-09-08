08 сентября, 13:26Происшествия
Фигуранты дела об отравлениях напитком "Мистер Сидр" могут получить свыше 9 лет колонии
Фото: ТАСС/Альберт Дзень
Гособвинение в суде Самары запросило по 9 лет 9 месяцев колонии двум фигурантам уголовного дела о производстве напитка "Мистер Сидр", в от отравления которым умерли 50 человек.
"Подсудимым (предприниматель Анар Гусейнов и поставщик Артем Айрапетян. – Прим. ред.) следует назначить наказание в размере, близком к максимальному", – приводит слова прокурора ТАСС.
Представитель обвинения также призвал назначить виновным наказание с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Ситуация с отравлением напитком "Мистер Сидр" произошла в июне 2023 года. Массовые отравления зафиксировали в Самарской, Ульяновской, Курганской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.
В результате Роспотребнадзор изъял из оборота 71,4 тысячи литров алкогольного напитка по всей территории страны. Позже Гусейнову и Айрапетяну предъявили обвинения. Они частично признали вину, однако не согласились с тем, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору.
Также в рамках дела были арестованы несколько фигурантов, обвиняемых в хищении метилового спирта со склада МВД, который позже поставлялся для производства сидра.
