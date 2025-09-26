Семь человек скончались после употребления алкоголя в Ленобласти

Фото: depositphotos/sudok1

Семь человек скончались и трое госпитализированы после употребления алкоголя в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее информации, подозреваемым в продаже спиртного гражданам является житель деревни Гостицы. Он задержан. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, добавила Волк.

Ранее проверку по факту отравления суррогатным алкоголем организовала региональная прокуратура. Ведомство даст оценку инциденту, а также соблюдению прав и законных интересов граждан. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В августе в Ленинградской области трое мужчин скончались после употребления контрафактного алкоголя. Было установлено, что неизвестный производитель незамерзающий жидкости, которая используется только в бытовых целях, создал и поставил продукцию объектам, осуществляющим розничную торговлю.

Мужчины скончались от токсического отравления, выпив эту жидкость. Еще одна женщина оказалась в реанимации.

