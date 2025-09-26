26 сентября, 10:27Происшествия
Семь человек скончались после употребления алкоголя в Ленобласти
Семь человек скончались и трое госпитализированы после употребления алкоголя в Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее информации, подозреваемым в продаже спиртного гражданам является житель деревни Гостицы. Он задержан. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, добавила Волк.
Ранее проверку по факту отравления суррогатным алкоголем организовала региональная прокуратура. Ведомство даст оценку инциденту, а также соблюдению прав и законных интересов граждан. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
В августе в Ленинградской области трое мужчин скончались после употребления контрафактного алкоголя. Было установлено, что неизвестный производитель незамерзающий жидкости, которая используется только в бытовых целях, создал и поставил продукцию объектам, осуществляющим розничную торговлю.
Мужчины скончались от токсического отравления, выпив эту жидкость. Еще одна женщина оказалась в реанимации.