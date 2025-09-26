26 сентября, 09:49Происшествия
Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Ленобласти
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Несколько жителей Сланцевского района Ленинградской области отравились суррогатным алкоголем, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка обстоятельствам случившегося, а также соблюдению прав и законных интересов граждан. По ее результатам примут комплекс мер прокурорского реагирования.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Продавцы суррогатного алкоголя задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу.
Ранее пять человек скончались от отравления суррогатом в Нижегородской области. По данным следствия, трое мужчин и женщина умерли в больнице, несмотря на оказанную врачами помощь. Еще один мужчина погиб в своей квартире на улице Чапаева.
Правоохранители возбудили дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.
Суд Самары вынес приговор фигурантам по делу об отравлении напитком "Мистер сидр"