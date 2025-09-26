Несколько человек отравились суррогатным алкоголем в Ленобласти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Несколько жителей Сланцевского района Ленинградской области отравились суррогатным алкоголем, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ведомство организовало проверку, в ходе которой будет дана оценка обстоятельствам случившегося, а также соблюдению прав и законных интересов граждан. По ее результатам примут комплекс мер прокурорского реагирования.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Продавцы суррогатного алкоголя задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу.

Ранее пять человек скончались от отравления суррогатом в Нижегородской области. По данным следствия, трое мужчин и женщина умерли в больнице, несмотря на оказанную врачами помощь. Еще один мужчина погиб в своей квартире на улице Чапаева.

Правоохранители возбудили дело по статье о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.