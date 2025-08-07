Три человека погибли в результате отравления суррогатным алкоголем в Сириусе

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Три человека скончались в больнице после отравления алкоголем домашнего приготовления, который продавали на рынке в Сириусе. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Сотрудники полиции выяснили, что алкоголь был приобретен пострадавшими на местном на рынке "Казачий". По факту произошедшего были задержаны две женщины, продавшие туристам суррогатный напиток. Вся продукция была изъята и отправлена на исследование.

По имеющейся у МВД информации, жертв отравления некачественным алкоголем, купленным на рынке "Казачий", может быть больше.

Следователи завели уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ, предусматривающее наказание для деяний, которые по неосторожности повлекли смерть двух или более лиц. В данный момент устанавливаются производитель суррогатного алкоголя и другие причастные к противоправной деятельности лица.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после новостей об отравлении туристов на теплоходе "Михаил Булгаков". Во время круиза Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Кижи – Горицы – Москва некоторых пассажиров сняли с рейса в Угличе из-за плохого самочувствия.