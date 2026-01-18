В России намерены уточнить требования к земельным участкам

Фото: 123RF.com/grigory_bruev

Российские власти в 2026 году намерены уточнить требования к земельным участкам, которые включаются в границы территории садоводства, а также упростить процесс оформления прав на общее имущество садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), свидетельствуют документы правительства РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, разработкой соответствующих законодательных поправок занимается Росреестр. Изменения планируется внести в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. Проект предполагается представить в правительство в марте, а в ноябре – внести на рассмотрение Госдумы.

Вместе с тем поправки должны уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства. Согласно действующим нормам, в эти границы запрещено включать участки, принадлежащие лицам, не являющимся учредителями товарищества, за исключением земель государственной или муниципальной собственности.

Новый же проект сохраняет этот запрет для вновь создаваемых территорий садоводства, однако для уже существующих территорий предусматривает возможность включения таких участков при условии согласия их владельцев.

Законопроект также направлен на совершенствование регулирования вопросов возникновения права общей долевой собственности на имущество общего пользования СНТ. К такому имуществу относятся участки общего назначения – вся земля на территории товарищества, за исключением индивидуальных садовых участков. Это могут быть дороги, проезды, спортивные площадки, скверы, места сбора мусора, инженерные коммуникации и другие объекты.

В настоящее время общее имущество СНТ по закону должно находиться в общей долевой собственности владельцев садовых участков. Для его оформления требуется провести общее собрание членов товарищества, рассчитать доли пропорционально участкам и затем зарегистрировать право в Росреестре.

Поправки предлагают упростить эту процедуру, установив, что право собственности на общее имущество возникает автоматически с момента его постановки на государственный кадастровый учет.

Как отмечали в ведомстве, поправки также позволят урегулировать механизмы передачи такого имущества в пользование ресурсоснабжающим организациям – например, электросетевым или газовым компаниям, в том числе в рамках программ социальной газификации СНТ.

