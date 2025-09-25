Форма поиска по сайту

25 сентября, 11:15

Политика

Проект о выдаче земли после 10 лет брака внесен в Госдуму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиянам могут начать бесплатно выдавать земельный участок после 10 лет брака. Соответствующий документ в Госдуму внесли депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенатор Елена Афанасьева, передает РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают расширить перечень, в рамках которого граждане могут получить государственный или муниципальный участок.

"Расширение предполагает возможность получения такого земельного участка гражданами, которые состоят не менее 10 лет в браке и имеют одного и более детей, в порядке, установленном органами государственной власти субъектов РФ", – говорится в пояснительной записке.

При этом участок обеспечивается подъездными путями, возможностью подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а также становится общей долевой собственностью всех членов семьи.

Как считают депутаты, это поможет улучшить благосостояние семей и положительно скажется на их здоровье.

Ранее в ГД разработали законопроект, позволяющий присутствовать на родах не только членам семьи, но и другим лицам по желанию роженицы. По мнению парламентариев, близкие люди или специалисты могут оказать существенное влияние на эмоциональное состояние женщины во время родов. Также эта инициатива позволит выбирать присутствующих.

