Дмитриев посоветовал мэру Нью-Йорка поучиться у Москвы чистке улиц

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHEMETOV

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев порекомендовал мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани перенять опыт Москвы по очистке улиц от снега.

"Мамдани, сам чистящий снег, – это хорошая фотосессия, и она заслуживает похвалы. "Теплота коллективизма" в действии. Следующий шаг – возможно, стоит взять урок у Москвы, как действительно поддерживать чистоту улиц от снега", – написал Дмитриев в соцсети X.

По прогнозу Национальной метеорологической службы, на участке от восточного Техаса до Северной Каролины ожидаются снегопад и гололедица. В связи с этим не менее чем в 21 штате объявлено чрезвычайное положение. В Нью-Йорке 26 января не работали государственные школы.

Снежная буря и аномальные морозы, обрушившиеся на страну, затронули более 200 миллионов человек. По данным СМИ, стихия привела к масштабным сбоям в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры. Президент США Дональд Трамп назвал снегопад историческим.

