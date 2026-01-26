Форма поиска по сайту

26 января, 11:15

Снежная буря в США затронула более 200 миллионов человек

Фото: ТАСС/AP/Julia Demaree Nikhinson

Мощная снежная буря и аномальные морозы, обрушившиеся на Соединенные Штаты, затронули более 200 миллионов человек. Об этом сообщает телеканал ABC.

По данным СМИ, стихия привела к масштабным сбоям в работе транспорта и коммунальной инфраструктуры по всей стране.

В свою очередь, министр транспорта США Шон Даффи сообщил, что за сутки в стране отменили более 11 тысяч рейсов, а около 17 тысяч вылетов не состоялись вовремя. Он подчеркнул, что это худший показатель по числу отмен со времен пандемии коронавируса. По словам Даффи, на ситуацию повлияли не только снег и морозы, но и кадровые проблемы в аэропортах.

Непогода также привела к массовым отключениям электроэнергии – без света остались тысячи домов. На дорогах образовался опасный гололед, что спровоцировало рост числа дорожно-транспортных происшествий. В Нью-Йорке к борьбе со снегом привлечены около 2,5 тысячи сотрудников коммунальных служб.

Из-за экстремальных холодов увеличилось и число жертв стихии. Как сообщило издание USA Today, по меньшей мере 13 человек погибли в 5 штатах. Смертельные случаи зафиксированы в Нью-Йорке, Канзасе, Арканзасе, Мичигане, Теннесси, а также в Техасе.

Согласно прогнозу Национальной метеорологической службы США, в зоне от восточного Техаса до Северной Каролины ожидаются сильные снегопады и опасный гололед. В связи с этим режим чрезвычайного положения объявлен как минимум в 21 штате. Кроме того, в Нью-Йорке 26 января принято решение закрыть государственные школы.

Также президент США Дональд Трамп назвал снегопад историческим.

Ранее свыше 100 автомобилей столкнулись на автомагистрали в американском штате Мичиган из-за гололеда и снегопада. В результате ДТП пострадали от 9 до 12 человек. После случившегося автомагистраль была закрыта на несколько часов для уборки снега и льда.

