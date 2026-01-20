CBS: более 100 автомобилей попали в ДТП из-за гололеда в США

Фото: depositphotos/zimmytws

Свыше 100 автомобилей столкнулись на автомагистрали в американском штате Мичиган из-за гололеда и снегопада. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию штата.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали от 9 до 12 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

После случившегося автомагистраль была закрыта на несколько часов для уборки снега и льда.

Ранее авария с участием 56 автомобилей произошла в японской префектуре Гумма. Следовавший по трассе Канэцу в районе города Минаками грузовик занесло и он встал на дороге.

В результате в него врезались следовавшие за ним легковые автомобили. Один человек погиб, еще 26 пострадали.