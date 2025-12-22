Как минимум 15 человек погибли в ДТП с автобусом в Индонезии

Фото: ТАСС/Zuma/Dasril Roszandi

По меньшей мере 15 человек погибли в результате ДТП с междугородным автобусом в Индонезии. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные поисково-спасательные службы.

Авария произошла на съезде с платной дороги в городе Семаранге на северном побережье острова Ява. Еще 19 человек в результате ДТП получили различные травмы.

Ранее локомотив протаранил пассажирский поезд в провинции Канчанабури на западе Таиланда. Инцидент произошел на железнодорожной станции Намток, когда вагоны ждали смены локомотива.

Еще одно ДТП с автобусом произошло до этого в турецкой провинции Афьонкарахисар. Автобус вылетел с трассы в кювет у деревни Татарлы. В результате погибли 2 человека, еще 21 пострадали.