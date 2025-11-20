Автобус с российскими туристами эвакуирован с подтопленного моста во Вьетнаме

Фото: телеграм-канал Baza

Автобус с 20 российскими туристами, застрявшими на подтопленном паводком мосту в провинции Даклак в южной части Вьетнама 18 ноября, был успешно эвакуирован и перемещен на сухой участок дороги, сообщили РИА Новости в Генконсульстве РФ в городе Дананг.

"Российские туристы вне опасности, мы говорили с ними по телефону. Однако они не могут пока продолжить движение в сторону Нячанга, потому что впереди на маршруте продолжаются сильные паводки", – сказали в генконсульстве.

Дипломаты отметили, что сразу после обращения туристов их координаты передали вьетнамским чрезвычайным службам, которые работают в районе паводков.

