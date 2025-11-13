SHOT: российские туристы столкнулись с нашествием клопов в отеле Египта

Фото: телеграм-канал SHOT

Туристы из России, остановившиеся в четырехзвездочном отеле Sharm Resort Hotel Ex в Египте, столкнулись с нашествием клопов. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В материале уточняется, что путешественники начали жаловаться на сильный зуд и множественные укусы насекомых. Причем клопов они обнаружили сразу после заселения и потребовали у администрации предоставить им другие номера, но получили отказ из-за якобы отсутствия свободных мест.

Журналисты подчеркнули, что аналогичные проблемы возникли в нескольких номерах гостиницы.

В настоящее время российские туристы выражают обеспокоенность не только из-за своего здоровья, но и из-за того, что могут случайно увезти насекомых домой в чемоданах.

Отмечается, что клопы трудно выводимы из-за их способности быстро адаптироваться к новым условиям, а также устойчивости их яиц к химическим средствам. Эти насекомые часто прячутся в щелях и могут выживать без пищи в течение нескольких месяцев.

Укусы клопов могут вызвать серьезные аллергические реакции, включая отек Квинке и анафилактический шок.

Ранее СМИ писали, что российские туристы жаловались на появление необычных укусов после посещения пляжей Вьетнама. Ситуация якобы наблюдалась в городах Нячанге и Дананге. Люди не могли унять зуд и отмечали сильную слабость.

Как утверждалось, причиной могли стать песчаные блохи или муравьи. Однако в АТОР опровергли данные сообщения.

