Эксперт Марьинский: россияне могут привезти из поездки в квартиру фараоновых муравьев

Блохи появляются даже в респектабельных чистых домах без животных, предупредили специалисты. Каких еще неприятных насекомых можно случайно принести с собой в квартиру, разбиралась Москва 24.

С улицы – в дом

Блохи могут завестись даже в богатой и чистой квартире без домашних животных. Об этом "Газете.ру" рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог Ольга Трофимова.

По ее словам, насекомых можно привезти из путешествия в личных вещах или принести домой с улицы на одежде и подошве ботинок.





Ольга Трофимова биолог В теплое время года они обитают на детских площадках или в скверах, беговых дорожках, местах выгула собак, обычном подъезде или чердаке дома.

По ее словам, в многоквартирных домах блохи могут передвигаться по вентиляционным и канализационным системам. Кроме этого, они живут в мебели, которая долго лежала на складе, и в бытовых приборах. Более того, насекомые могут обитать и откладывать яйца в любых местах, где давно не проводилась уборка. Но чаще всего – в коврах, матрасах, мягкой мебели, игрушках, подстилках для домашних питомцев и бытовом мусоре, отметила биолог.

В то же время, по мнению эксперта, избавиться от блох можно достаточно быстро. Для этого надо в первую очередь провести генеральную уборку пылесосом или парогенератором, а также промыть углы и щели на высоте до полутора метров хлорсодержащими моющими средствами. Также важно постирать и прокипятить постельное белье, а все ковры и паласы отдать в химчистку.





Ольга Трофимова биолог Можно применять народные средства, бытовую химию и холодный туман. Каждый способ хорош по-своему. Первый – самый доступный и экономичный. В этом случае используют растения с резким запахом – пижму, эвкалипт, полынь, – цедру цитрусовых, дольки чеснока, нашатырный спирт и соль.

Однако все эти способы помогают избавиться от насекомых во взрослой стадии, а они составляют лишь 15% популяции. Более эффективным средством в борьбе с блохами биолог назвала инсектициды в аэрозолях, обработку которыми надо периодически повторять.

Мелочь, но неприятно

Проблема появления блох в городских квартирах прежде всего связана с бездомными кошками в подвалах. Таким мнением с Москвой 24 поделился биолог, энтомолог Роман Хряпин.

Он пояснил, что кошки оставляют экскременты на земляном или песчаном полу, а в таком грунте очень хорошо размножаются личинки блох.





Роман Хряпин биолог, энтомолог Когда кто-то заходит в подвал, эти насекомые прыгают на него и затем оказываются в квартире. А в жилье, которое располагается на нижних этажах, они самостоятельно проникают из подвалов через канализационные шахты. При этом кошачьи блохи могут кусать и пить кровь человека, любого животного, но без крови самих кошек не будут размножаться.

При этом, кроме блох, человек может случайно притащить домой клопов. Такое бывает, если человек до этого, к примеру, поселился в гостинице, где жили эти существа. Поэтому после поездки важно внимательно осматривать вещи, предупредил Хряпин.

"Также эти насекомые могут случайно зацепиться за одежду в общественном месте. Например, как-то я ехал в автобусе и увидел мужчину, по одежде которого полз клоп. Если бы он случайно переместился на меня, я бы мог принести его домой. Однако это все же очень редкая ситуация", – подчеркнул Хряпин.

При этом он отметил, что, если в дом попадет только одно насекомое, оно покусает и попьет кровь, но потом умрет без последствий для хозяев. Однако, если паразитом окажется беременная самка, есть риск получить "клопяную" квартиру.

Если насекомых не очень много, Хряпин посоветовал попытаться избавиться от них самостоятельно, обработав помещение инсектицидами неоникотиноидами. По его словам, в 98% случаев неприятели к ним чувствительны. Но если помещение кишит клопами, лучше вызвать специальную службу, потому что для устранения проблемы нужна профильная техника, объяснил эксперт.

В свою очередь, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал Москве 24, что в городских квартирах достаточно сухой воздух, а это считается неблагоприятным условием для проживания различных насекомых с улицы. Поэтому, попадая в дом, они обычно в нем не задерживаются.

Однако, например, в вещах из поездки можно принести фараоновых муравьев.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ В целом они сильно человеку не вредят, правда, если расплодятся и их станет слишком много, станут повреждать вещи.

Действенный способ избавиться от них – использовать специальные инсектициды от муравьев. При этом важно найти место, где они активно размножаются, чтобы убрать этот очаг, посоветовал эксперт.

Если неприятелей очень много, лучше будет действовать не самостоятельно, а вызвать специализированную службу, отметил Марьинский.

