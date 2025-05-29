Биолог Хряпин: комары в РФ могут переносить лихорадку денге и вирус Западного Нила

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Комары – переносчики лихорадки чикунгунья, которые обитают на российском юге, чаще всего встречаются в парках и скверах. Об этом Москве 24 рассказал биолог, энтомолог Роман Хряпин.

Ранее врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что тигровые комары, которые переносят лихорадку чикунгунья, появились в Краснодарском крае и Крыму.

Хряпин отметил, что, кроме этих насекомых, инфекцию распространяют еще и желтолихорадочные комары (Aedes aegypti). По его словам, оба вида встречаются не только в Краснодарском крае и Крыму, но и в Ставропольском крае, Дагестане, Волгоградской и Астраханской областях.





Роман Хряпин биолог, энтомолог Вероятность встретить их у моря небольшая, так как они не любят сильный ветер. А вот на прогулке в сквере, в саду, на поляне их может быть много.

Кроме лихорадки чикунгунья, они также переносят в том числе желтую лихорадку, лихорадку денге и вирус Западного Нила. Однако заразиться от комаров можно, только если они до этого укусят уже больного человека. В целом эксперт назвал этих насекомых просто "неприятными" и не представляющими серьезной опасности.

"Для защиты можно закрывать тело одеждой, но эффективнее всего помогут обычные репелленты. Причем они лучше борются именно с этими комарами, чем с нашими северными видами, потому что на них эти средства обычно тестируют в лабораториях", – отметил Хряпин.

Ранее эксперт медицинской лаборатории Александра Филева рассказала, что комары чаще всего кусают людей с I группой крови. Носители II-й привлекают их меньше, а люди с III-й и IV-й от них практически не страдают.

