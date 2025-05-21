Энтомолог Хряпин назвал самый надежный способ защиты от комаров

Метеорологическое лето настанет в Москве в конце мая, прогнозируют синоптики. Приход тепла, в свою очередь, может спровоцировать появление комаров. Кто страдает от укусов насекомых сильнее всего и как защитить себя и близких, расскажет Москва 24.
Кого чаще кусают?
Комары выбирают жертву, ориентируясь на ее запах и температуру. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил биолог, энтомолог Роман Хряпин.
В зоне риска находятся и обладатели тонкой кожи: в первую очередь это касается женщин и детей. У них кровеносные сосуды расположены друг к другу ближе, чем у других. Это обеспечивает им повышенную температуру тела и делает более уязвимыми перед насекомыми, объяснил специалист.
"В целом же комарам могут нравиться индивидуальные запахи людей. Например, если у кого-то на коже большая концентрация органических кислот и кетонов", – добавил Хряпин.
Опасны ли укусы?
Хотя комары и могут передавать заболевания, заразиться чем-либо от видов, которые водятся в России, достаточно сложно. Причина тому – неподходящий климат на большей части территории страны, отметил Роман Хряпин.
Как спастись от нашествия?
Наиболее действенным способом защиты от укусов насекомых являются репелленты. Причем лучше, если в состав средства будет входить вещество ИР3535: оно не агрессивно и обладает минимальным запахом, посоветовал Роман Хряпин.
"Но в целом от комаров помогают все официально сертифицированные репелленты. Разница только во времени их действия", – отметил специалист.
Также не рекомендуется использовать эфирные масла, в том числе в виде браслетов. По словам Хряпина, у подавляющего большинства таких веществ непродолжительное и слабое действие. Поэтому с их помощью можно лишь незначительно снизить частоту укусов, добавил энтомолог.