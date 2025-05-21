Энтомолог Хряпин назвал самый надежный способ защиты от комаров

Метеорологическое лето настанет в Москве в конце мая, прогнозируют синоптики. Приход тепла, в свою очередь, может спровоцировать появление комаров. Кто страдает от укусов насекомых сильнее всего и как защитить себя и близких, расскажет Москва 24.

Кого чаще кусают?

Комары выбирают жертву, ориентируясь на ее запах и температуру. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил биолог, энтомолог Роман Хряпин.





Роман Хряпин биолог, энтомолог Самый привлекательный объект для кровососущих – человек, занимающийся физической нагрузкой. Он потеет, часто дышит, вследствие чего выделяет много углекислого газа. Плюс нередко это человек крупной комплекции. Из-за большого объема легких он будет выдыхать повышенное количество СО2.

В зоне риска находятся и обладатели тонкой кожи: в первую очередь это касается женщин и детей. У них кровеносные сосуды расположены друг к другу ближе, чем у других. Это обеспечивает им повышенную температуру тела и делает более уязвимыми перед насекомыми, объяснил специалист.

"В целом же комарам могут нравиться индивидуальные запахи людей. Например, если у кого-то на коже большая концентрация органических кислот и кетонов", – добавил Хряпин.

Опасны ли укусы?

Хотя комары и могут передавать заболевания, заразиться чем-либо от видов, которые водятся в России, достаточно сложно. Причина тому – неподходящий климат на большей части территории страны, отметил Роман Хряпин.





Роман Хряпин биолог, энтомолог В средней полосе России, в том числе Москве, вообще никаких опасных очагов нет.

Как спастись от нашествия?

Наиболее действенным способом защиты от укусов насекомых являются репелленты. Причем лучше, если в состав средства будет входить вещество ИР3535: оно не агрессивно и обладает минимальным запахом, посоветовал Роман Хряпин.



"Но в целом от комаров помогают все официально сертифицированные репелленты. Разница только во времени их действия", – отметил специалист.





Роман Хряпин биолог, энтомолог Не стоит покупать средства, на которых указано, что они эффективны "при низкой численности комаров". Это хитрость производителей: на самом деле защита должна быть полной, независимо от числа кровососущих.

Также не рекомендуется использовать эфирные масла, в том числе в виде браслетов. По словам Хряпина, у подавляющего большинства таких веществ непродолжительное и слабое действие. Поэтому с их помощью можно лишь незначительно снизить частоту укусов, добавил энтомолог.