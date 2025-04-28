Биолог Марьинский: массовый наплыв комаров в Центральную Россию произойдет в мае

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В центральных регионах европейской части России в середине мая можно ожидать массовый вылет первых комаров. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на научного сотрудника кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Марьинский отметил, что если похолодание затянется, их вылет сместится на конец мая или начало июля.

"Но поскольку европейская часть России огромная и климатические условия в разных регионах сильно отличаются, массовый выход кровососущих насекомых будет постепенным. Комары начнут появляться с юга и постепенно будут двигаться на север", – рассказал биолог.

Он считает, что комары зимуют либо на стадии отложенных яиц, либо это время года выжидают самки, которые, как только становится тепло, начинают летать и искать, куда отложить яйца.

Ученый сообщил, что информации о том, в каких именно областях они уже массово вышли, нет. Единичные комары, перезимовавшие самки, могут появляться уже при небольших положительных температурах.

"Они просыпаются, пьют кровь и откладывают яйца. Весной начинается активное развитие комаров. Яйца должны оказаться в воде, где из них появляются личинки. Они развиваются 2–3 недели, иногда быстрее или медленнее, в зависимости от температуры воды. Чем теплее вода, тем быстрее идет процесс", – заключил ученый.

Как рассказал Марьинский, похолодание откладывает массовый выход комаров. После установления стабильно теплой температуры, комары появятся примерно через две недели.

Ранее энтомолог объяснил, что чем мягче зима, тем больше яиц и самок доживают до весны. Яйца комаров лучше всего развиваются в лужах и поэтому вероятность нашествия будет зависеть от наличия осадков.

Марьинский сообщил, что после установления плюсовой температуры ночью, пройдет примерно три недели и начнется массовый выход первой партии комаров. Учитывая, что сейчас достаточно тепло, ждать ее можно примерно в первые недели мая, добавил ученый.