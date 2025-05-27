Врач Никифиров: специфического лечения лихорадки чикунгунья не существует

Мощная вспышка лихорадки чикунгунья зафиксирована на Шри-Ланке, предупредили в посольстве РФ. Чем опасно заболевание и угрожает ли оно россиянам, разбиралась Москва 24.

Эпидобстановка

Минздрав Шри-Ланки и местные ведущие вирусологи зафиксировали мощнейшую за последние 20 лет вспышку лихорадки чикунгунья, сообщило посольство РФ в республике. Там отметили, что заболевание передается желтолихорадочными комарами, которые больше всего активны днем.

Первые симптомы заболевания проявляются через 2–12 суток после укуса. К ним относятся:



повышение температуры;

сильная боль в суставах;

кожная сыпь.

В связи с непростой обстановкой россиян, отдыхающих на курорте, попросили соблюдать меры предосторожности. В частности, туристам рекомендовали установить сетки на окнах и дверных проемах, чтобы комары не могли залететь в помещение. Также для защиты кожи от укусов нужно использовать репелленты в строгом соответствии с инструкцией и носить днем максимально закрытую одежду.

Вакцин нет

Специфического лекарства от лихорадки чикунгунья не существует, рассказал Москве 24 инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.

"С местного языка ее название переводится как "скрюченный человек" из-за сильной специфической боли в суставах. При этом сама по себе болезнь не очень "злая", не относится к числу смертельных", – объяснил врач.





Владимир Никифоров инфекционист В то же время стопроцентно защититься от нее невозможно – вакцины в широком доступе нет. Также не существует специфических противовирусных препаратов. Лечение только симптоматическое: обильное питье, постельный режим, снятие боли в суставах.

По словам инфекциониста, в среднем лихорадка проходит максимум за полторы недели, однако боли в суставах могут сохраняться до полугода. При этом заразиться можно только от укусов комаров: воздушно-капельным путем от человека к человеку она не передается. Поэтому риски завоза и распространения болезни в России практически исключены, заявил Никифиров.

В то же время отдыхающие на Шри-Ланке россияне пока не жаловались на симптомы лихорадки чикунгунья, рассказал Москве 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян.





Артур Мурадян вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Регионы, в которых имеет место распространение заболевания, являются туристическими. Но зоны, где местные власти фиксируют вспышку, как правило, мало посещаемы.

Также Мурадян отметил, что на Шри-Ланке и островах Индийского океана лето не является высоким сезоном. В связи с этим угрозы турпотокам в этих направлениях из-за лихорадки нет, заключил представитель АТОР.

