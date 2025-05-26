26 мая, 11:10В мире
Посольство РФ заявило о сильнейшей за 20 лет вспышке чикунгуньи на Шри-Ланке
Фото: ТАСС/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE
Минздрав Шри-Ланки и местные ведущие вирусологи зафиксировали наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. Об этом сообщило посольство РФ на Шри-Ланке в своем телеграм-канале.
Диппредставительство добавило, что российским гражданам необходимо соблюдать осторожность из-за распространения на острове этой лихорадки.
Это заболевание переносят комары, которые активны в дневное время суток, добавила дипмиссия. Симптомы могут появиться через 2–12 дней после укуса насекомым. К ним относят:
- сильную боль в суставах;
- внезапное повышение температуры;
- кожную сыпь.
Кроме того, людей призвали устанавливать защитные сетки на окнах и дверях для предотвращения попадания комаров в помещения, а также опрыскивать репеллентами открытые участки кожи или одежду в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в аннотациях. Одежду стоит носить ту, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров.
Переносчиками чикунгуньи являются комары двух видов – Aedes aegypti и Aedes albopictus. Они также могут переносить другие заболевания, включая лихорадку денге. Лечения против этого заболевания нет.
Ранее сообщалось, что комары чаще всего кусают людей с I группой крови. Эксперт медицинской лаборатории Александра Филева отметила, что носители II группы привлекают кровососущих меньше, а вот люди с III и IV группами практически не страдают от нападений комаров.
Эти насекомые реагируют также и на количество выдыхаемого углекислого газа. Выполняя физические упражнения, человек дышит активнее и выделяет больше CO2. То же самое происходит и с беременными, а также с людьми с избыточным весом.