Посольство РФ заявило о сильнейшей за 20 лет вспышке чикунгуньи на Шри-Ланке

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Минздрав Шри-Ланки и местные ведущие вирусологи зафиксировали наиболее активную вспышку лихорадки чикунгунья на острове за последние 20 лет. Об этом сообщило посольство РФ на Шри-Ланке в своем телеграм-канале.

Диппредставительство добавило, что российским гражданам необходимо соблюдать осторожность из-за распространения на острове этой лихорадки.

Это заболевание переносят комары, которые активны в дневное время суток, добавила дипмиссия. Симптомы могут появиться через 2–12 дней после укуса насекомым. К ним относят:

сильную боль в суставах;

внезапное повышение температуры;

кожную сыпь.

Кроме того, людей призвали устанавливать защитные сетки на окнах и дверях для предотвращения попадания комаров в помещения, а также опрыскивать репеллентами открытые участки кожи или одежду в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в аннотациях. Одежду стоит носить ту, которая максимально закрывает кожу от укусов комаров.

Переносчиками чикунгуньи являются комары двух видов – Aedes aegypti и Aedes albopictus. Они также могут переносить другие заболевания, включая лихорадку денге. Лечения против этого заболевания нет.

Ранее сообщалось, что комары чаще всего кусают людей с I группой крови. Эксперт медицинской лаборатории Александра Филева отметила, что носители II группы привлекают кровососущих меньше, а вот люди с III и IV группами практически не страдают от нападений комаров.

Эти насекомые реагируют также и на количество выдыхаемого углекислого газа. Выполняя физические упражнения, человек дышит активнее и выделяет больше CO2. То же самое происходит и с беременными, а также с людьми с избыточным весом.