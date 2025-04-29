Эксперт Кунафин: популяции некоторых насекомых могут незначительно снизиться в начале лета

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Мух и различных видов бабочек может стать немного меньше в начале лета из-за резкого похолодания в Московском регионе. Таким мнением с Москвой 24 поделился начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

В целом, по его словам, на сегодняшний день сложно делать какие-либо прогнозы по выживаемости насекомых.

"Однако можно предположить, что с понижением температуры некоторые виды, которые отложили яйца в незащищенных от ветра и холода местах, немного снизят свою численность в начале летнего периода", – отметил эксперт.



Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Например, различные бабочки, двукрылые могут быть подвержены похолоданию. Однако лето длинное, и насекомые могут в течение него выводить несколько поколений потомства. Поэтому можно предположить, что к концу лета их популяция будет стабильной.

Что касается насекомых, которые успели проснуться при потеплении в начале апреля, то им поможет способность впадать в повторную спячку при наступлении неблагоприятной погоды, заключил Кунафин.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что из-за мягкой зимы Центральную Россию может ждать нашествие комаров. Однако насколько много их станет в течение лета, также будет зависеть от дальнейшей погоды.