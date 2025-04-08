Эксперт Кунафин: похолодание не скажется на численности клещей в Московском регионе

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Похолодание не скажется на численности клещей в столичном регионе: они впали в анабиоз и снова активизируются, как только потеплеет. Об этом Москве 24 рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.

По его словам, в процессе длительной эволюции клещи, обитающие в Москве и Московской области, давно уже адаптировались к резким перепадам температур.



Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы При наступлении неблагоприятных погодных условий, когда среднесуточная температура устанавливается на отметках ниже 5 градусов, клещи просто прячутся и уходят в спячку.

Эксперт добавил, что как только столбики термометров снова начнут показывать значения выше плюс 5 градусов, клещи вернутся к активной жизнедеятельности (потепление придет в Москву 14 апреля и продержится в городе как минимум до 5 мая).

"При этом активны они будут до тех пор, пока погода не станет для них слишком сухой и жаркой. При суточных значениях температуры выше плюс 25 градусов они обычно тоже начинают прятаться", – отметил Кунафин.

Ранее ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина рассказала, что обитающие на территории Московского региона клещи могут переносить пироплазмоз, который опасен для животных. По ее словам, без соответствующего лечения это заболевание примерно в 90 процентах случаев заканчивается смертью питомца.